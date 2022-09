Fabio Liverani, morta la moglie Federica: allenatore del Cagliari in lutto

Non ce l’ha fatta Federica, la moglie dell’allenatore del Cagliari Fabio Liverani. La donna, che da tempo combatteva contro una brutta malattia, ieri è morta a Roma. E la notizia, terribile, è stata diffusa sui social, tra messaggi di cordoglio e vicinanza: Federica lascia Fabio e i suoi due figli, Mattia che ha 17 anni e Lucrezia che ne ha 13.

“L’U.S Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie – si legge nel tweet della società salentina – e abbraccia i figli partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre”. E questo a ne sono seguiti decini di tweet, da parte della Lazio, società in cui Liverani ha giocato, del Cagliari e di personaggi noti del mondo dello sport (e non solo).

Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l'abbraccio della famiglia rossoblù. — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 20, 2022

L’ultimo desiderio della moglie di Liverani

Su Instagram Fabio Liverani ha pubblicato un post, ha ringraziato tutti quelli che si sono uniti al grande dolore, poi si è fatto portavoce dell’ultimo desiderio della moglie. Che voleva aiutare IFO, la struttura che ha offerto ‘a lei e alla nostra famiglia un supporto tanto prezioso e importante’. Per far sì che il desiderio diventi realtà, un modo c’è. Come spiega il coach, chi vuole può ‘effettuare un bonifico alle seguenti coordinate bancarie. Sarà cura delle famiglie Frangipane e Liverani approntare un progetto di solidarietà in memoria della nostra amata Federica: Emiliano Frangipane IT88F3608105138269349369480

Causale: Per IFO Medicina Oncologica in memoria di Federica Frangipane”.

Quando ci sarà il funerale

L’ultimo saluto a Federica si terrà giovedì alle 11 a Roma, presso la chiesa di San Giuseppe Cafasso in via Camillo Manfroni.