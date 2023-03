Farina di insetti, al via la vendita nei supermercati. Lollobrigida: ‘Saranno in pochi a mangiarla’. Il Ministro dell’Agricoltura è sicuro di cosa sceglieranno gli italiani sugli scaffali dei supermercati, prevedendo che solo poche persone proveranno l’alimentazione a base di insetti. In tal senso, spiega su Leggo: “Chi vorrà scegliere grilli, larve e locuste possa indirizzarsi lì e chi non vorrà farlo, come immagino la maggior parte degli italiani, potrà tenersi lontano”.

Al via nei supermercati la vendita alla farina di insetti

E’ arrivato il momento in cui, tra le polemiche degli italiani, la farina di insetti farà ufficialmente ritorno sugli scaffali dei supermercati. Il governo, al momento, ha approvato quattro decreti per la trasparenza della vendita di questi prodotti. Infatti, tale merce dovrà possedere delle specifiche etichette e soprattutto degli scaffali differenziati dal resto dei prodotti alimentari, così da non confondere la persona che va a fare la spesa.

In conferenza stampa sull’avvio dei quattro decreti per le farine di insetti, il ministro Francesco Lollobrigida ha riportato: “Quello che i decreti prevedono è un’etichetta con provenienza del prodotto, i rischi connessi al consumo e il quantitativo di farine di insetti presente, ma abbiamo anche previsto scaffali appositi dove possono essere esposti all’interno dei negozi. Chi vorrà scegliere grilli, larve e locuste possa indirizzarsi lì e chi non vorrà farlo, come immagino la maggior parte degli italiani, potrà tenersi lontano”.

Il governo prova a complicare il gioco di chi vorrebbe un’alimentazione a base di insetti, magari guardando anche a quei tipi di cucina nei punti più remoti del pianeta. Ma sulla faccenda, almeno sentendo i sondaggi e la voce dei social network come Instagram, gli italiani hanno già le idee chiare: quel tipo di cucina li ripugna, perchè troppo distanti dalla tradizione culinaria mediterranea. Tutto ciò, nonostante alcuni grandi chef – si veda Alessandro Borghese su Le Iene – dicono che sarà necessario quantomeno “studiare” questa cucina del futuro.