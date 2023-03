Federica Aversano di Uomini e Donne denunciata dall’ex compagno: cosa è successo

Da tronista a indagata per stalking. Federica Aversano, ex volto di Uomini e Donne denunciata per stalking dal suo ex. La 30enne di Santa Maria Capua Vetere, mamma di un bimbo di 4 anni, nota per essere un personaggio pubblico e un volto televisivo noto al grande pubblico come una delle principali troniste del programma televisivo in onda su Mediaset condotto da Maria De Filippi è stata iscritta nel registro degli indagati per stalking.

Federica Aversano denunciata dall’ex compagno per stalking

A denunciarla il suo ex compagno di vita e padre di suo figlio. Federica sarebbe accusata di una serie di reati come molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza ed altro e il suo ex ha presentato personalmente contro di lei una querela agli organi di polizia del posto accompagnato dal suo legale, l’avvocato Goffredo Grasso. Il fascicolo ora è al vaglio della magistratura inquirente e del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica sammaritana, la dott.ssa Carmen D’Onofrio, che ha inviato a Federica Aversano, come prevede la vigente normativa sul “cd. Codice Rosso”, una immediata convocazione- invito per essere interrogata come indagata per difendersi dalle gravi accuse.

La donna è stata interrogata, alla presenza dei suoi difensori di fiducia, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, dinanzi agli Ufficiali di Polizia Giudiziari del Comando Stazione Carabinieri della Citta’ guidato dal maresciallo maggiore Mario Iodice. La tronista che a breve tornerà’ in tv (in un’altra veste) è da poco diventata hostess di una famosa compagnia di alta velocità, continua la corsa per la realizzazione del suo sogno di diventare insegnante, e nel frattempo non disdegna l’attività di influencer. Da corteggiatrice a tronista di “Uomini e donne” di Maria De Filippi fino al registro degli indagati della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (nel Casertano), la sua città, con l’accusa di stalking. Federica Aversano, 30enne e mamma di un bambino di 4 anni, nota per essere uno dei volti più amati del talk di Canale 5, risulta sott’inchiesta per una serie di reati che le vengono contestati dal pm Carmen D’Onofrio a seguito di una circostanziata denuncia presentata agli organi di polizia dal suo ex compagno e padre del piccolo.