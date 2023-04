Fidanzati litigano in auto, lui perde il controllo e il mezzo finisce nel lago: morto 29enne, ragazza salvata da poliziotto eroe

Stavano litigando quando improvvisamente ha perso il controllo dell’auto e la vettura è finita nel lago. Un terribile incidente quello che si è verificato ieri in provincia di Pordenone e dove ha perso la vita un ragazzo di 29 anni. Si è salvata, invece, la sua ragazza, una giovane di 24 anni. I due convivevano a Pordenone e, per motivi ancora in fase di accertamento, la persona alla guida del mezzo ne ha perso il controllo e l’auto è finita nel lago. Attimi concitati quelli vissuti dalla coppia e mentre l’auto affondava, la 24enne è riuscita ad uscire da sola. Provvidenziale l’intervento di un poliziotto che ha cercato di evitare l’irreparabile.

L’incidente mortale in provincia di Pordenone, morto 29enne

I fatti sono avvenuti ieri a Porcia, in provincia di Pordenone. A perdere la vita un ragazzo di 29 anni, Hector Moises Benzant mentre la sua compagna, una giovane di 24 anni, si è salvata. L’incidente è avvenuto in via Cartiera a Rorai Piccolo, intorno alle 5. Le cause del terribile sinistro che è costato la vita al 29enne sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine ma, stando alle prime informazioni, nel momento in cui sono avvenuti i fatti i due stavano litigando quando, improvvisamente, l’uomo ha perso il controllo dell’auto che è finita nel laghetto. La 24enne è riuscita ad uscire da sola mentre l’uomo, per il quale non c’è stato purtroppo nulla da fare, è rimasto nell’abitacolo che stava affondando.

I soccorsi

Provvidenziale l’intervento di un poliziotto che notato l’accaduto non ha esitato ad intervenire gettandosi in acqua e tentare così di salvare la persona rimasta intrappolata nell’abitacolo. Subito effettuata la rianimazione cardiopolmonare, l’uomo è però deceduto durante il traporto in codice rosso all’ospedale Santa Maria degli Angeli. La donna e il poliziotto intervenuto sono stati invece condotti nel medesimo nosocomio in codice giallo per ipotermia. Sul posto presenti inoltre, per quanto di loro competenza, i Vigili del Fuoco.