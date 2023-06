Funerali di Silvio Berlusconi in tv: ecco quando, orario e dove seguirli

Aveva cercato di combattere con tutte le sue forze e anche dall’ospedale, dopo quei giorni di terapia intensiva, aveva lanciato un appello a tutti gli italiani e agli elettori di Forza Italia. Si era mostrato provato sì, ma con gli occhi vivi di chi aveva voglia di farcela, di tornare in campo, di mettersi al lavoro. Silvio Berlusconi, però, questa volta non ce l’ha fatta e ieri mattina, all’età di 86 anni, si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato venerdì scorso. Per la seconda volta, a distanza di poco tempo. Una notizia che nessuno si aspettava e che ha sconvolto tutti, aldilà del colore politico e dell’orientamento: Berlusconi ha sicuramente fatto la storia del nostro Paese, come leader politico per alcuni, come imprenditore per tanti. E domani nella sua Milano si terranno i funerali di Stato, che quasi sicuramente si potranno seguire in televisione.

Funerali di Stato di Silvio Berlusconi mercoledì 14 giugno 2023, ecco a che ora

Saranno funerali di stato quelli di Silvio Berlusconi, il fondatore di Forza Italia ed ex premier che da tempo combatteva contro una brutta malattia. E che, fino alla fine, ha potuto contare sul supporto dei simpatizzanti sì, ma anche di tutta la sua famiglia allargata. Domani, mercoledì 14 giugno, a Milano, in Piazza Duomo, ci sarà l’ultimo saluto al Cavaliere: il funerale inizierà alle 15 e sarà celebrato dall’arcivescovo Mario Delpini, in un giorno di lutto nazionale.

Si potrà seguire in televisione?

Molto probabilmente a Milano, nella centrale Piazza Duomo, per consentire a tutti di seguire la cerimonia, verranno installati dei maxischermi. Sono in tanti, infatti, a voler salutare Berlusconi: amici di una vita, collaboratori, ma anche persone comuni che lo hanno sostenuto e che sono sempre stati al suo fianco. Inizialmente si era parlato di una camera ardente a Mediaset, nello studio più grande di Cologno Monzese, poi è stato deciso diversamente per motivi di sicurezza. Al momento, la salma si trova ad Arcore, nella villa San Martino e domani arriverà a Milano. Per l’ultimo e commovente saluto a un uomo che viene ricordato da tanti come ‘umile, garbato, un vero e proprio leader carismatico’.

L’ultimo saluto a Silvio Berlusconi molto probabilmente si potrà seguire anche in televisione, sui canali Rai e su Mediaset. Da ieri, infatti, i palinsesti sono stati stravolti proprio per puntare i riflettori sull’ex premier: tra edizioni speciali, racconti e interviste. E, quindi, sicuramente verrà trasmessa in diretta la cerimonia di domani.