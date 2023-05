G7 Hiroshima: chi partecipa, la presenza di Zelensky e cosa farà Giorgia Meloni

Ha preso il via oggi il G7 in Giappone. Un summit al quale per la prima volta sta prendendo parte anche il premier italiano, Giorgia Meloni. E la tre giorni di incontri si è aperta con la cerimonia di benvenuto al Memorial Park, dove i leader dei Paesi partecipanti sono stati accolti dal primo ministro del Giappone Fumio Kishida. Dopo i convenevoli si entrerà nel vivo dei lavori che saranno incentrati soprattutto sull’invasione della Russia in Ucraina.

Come mai il G7 si svolge a Hiroshima

La scelta della location non è stata casuale, nasce dalla volontà di ricordare la catastrofe nucleare, con particolare attenzione alla situazione europea e alla guerra in Ucraina, in particolare. Presenti all’icontro: la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, il premier canadese Justin Trudeau, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier giapponese Fumio Kishida, il premier britannico Rishi Sunak, il presidente Usa Joe Biden, ma anche i rappresentati dell’Unione europea: il presidente del Consiglio Charles Michel e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

Cinque gli argomenti da trattare al summit

Sono cinque i punti che verranno trattati in questi tre giorni del G7 e si tratta: del pericolo di armi nucleari nel conflitto in corso in Ucraina, la crisi legata alla sicurezza economica, energetica e alimentare, il cambiamento climatico, l’uguaglianza di genere, i diritti umani e la digitalizzazione.

Il nucleare è il tema più scottante

La questione nucleare è sicuramente la più scottante e, in questo contesto, i leader presenti affronteranno non solo la situazione Russia-ucraina, ma anche quella dell’Iran e della Corea del Nord. In tutto ciò verranno valutate anche nuove sanzioni per la Russia. A Hiroshima è previsto anche l’arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per analizzare nel dettaglio la situazione del suo Paese.

Occhi puntati sulla Meloni

Occhi puntati sulla Meloni al suo primo summit. La premier ha già incontrato il collega giapponese per rafforzare i rapporti tra i due Paesi e il collega britannico. L’occasione è importante per cercare di far tornare la pace tra Meloni e Macron che si sono trovati divisi sulla gestione dei migranti. I due leader avranno l’occasione di confrontarsi sul tema e cercare di allentare le tensioni dell’ultimo periodo.