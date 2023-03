Gli rubano il cane nel 2016, pochi giorni fa ricompare in Germania: proprietari finalmente lo riabbracceranno. E’ la storia di una cagnolina di 11 anni, che per colpa di un furto si è girata, nel giro di sette anni, tutta l’Europa centrale. Dall’Italia infatti, dov’è nata, prima ha vissuto in Polonia e successivamente è arrivata in terra tedesca, dove finalmente un canile si è messa in contatto coi vecchi proprietari italiani per riportarla a casa.

Rubano il cane e lo portano in Polonia

Tutto inizia da un furto in abitazione, avvenuto nel 2016. Qui i ladri assaltano una famiglia italiana, cui dopo aver rubato soldi e gioielli, pensano bene di portarsi via anche il cane. I padroni, peraltro molto affezionati al proprio cane, denunciano subito il furto. Ma anche se il quattro zampe è munito di microchip, si perdono le tracce. Da una parte la bravura dei ladri a non passare da veterinari, dall’altra un’oggettiva difficoltà linguistica per risolvere il caso tra l’Italia e gli altri Paesi della comunità europea.

La cagnolina viaggia gradualmente verso il centro dell’Europa, dove la prima volta viene ritrovata in Polonia. Dopo una breve sosta in un canile locale, che non controlla il microchip, viene affidata a un’anziana signora polacca. Il finale di questa esperienza è amaro per l’animale, che a distanza di tempo si ritrova nuovamente per strada. A piedi percorre tanti chilometri, con la macchina forse qualcuno di più, con l’animale che viene ritrovato addirittura nella città tedesca di Karlsruhe, poco distante dal confine francese.

Qui, un’associazione animalista la trova e la conduce in canile, dove finalmente viene effettuato quello che serviva fare: il controllo del microchip dell’animale. Da qui, si viene in contatto con la famiglia italiana originaria, che già nel 2016 aveva regolarmente denunciato la scomparsa del proprio cane. Animale che, dopo essersi girato l’Europa in situazioni che chissà se verranno mai chiarite, finalmente potrà riabbracciare la propria famiglia.