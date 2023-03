“Bruno torna, è ora della pappa”: in giro per tutta la città con il megafono sul furgone per ritrovare il cane smarrito

Cosa non si farebbe per il proprio cucciolo vero? Soprattutto dopo un caso di smarrimento. I minuti diventano ore, e le ore infinite. Ma c’è chi non demorde, e le prova tutte per poter ritrovare il proprio cucciolo, soprattutto se si avvicina l’ora della ”pappa”. Per evitare che il proprio cucciolo, persosi, rimanesse senza cibo, ecco la trovata recente di una famiglia messicana. Il video è stato condiviso su TikTok e sta letteralmente facendo il giro del mondo, e del web.

Cucciolo smarrito, la famiglia lo cerca in strada con furgoncino e megafono

Inulte sottolineare l’apprensione dopo lo smarrimento di un cucciolo, quel grave senso di impotenza che rende l’attesa assolutamente devastante, mentre i pensieri peggiori continuano ad affollarsi nella mente. Per tale ragione, una famiglia messicana ha deciso di passare direttamente all’azione, e in grande stile, per aumentare le possibilità di ritrovamento. Dopo aver smarrito il loro cucciolo, la famiglia ha preso la sua decisione: scendere direttamente in strada, a bordo di un veicolo e con tanto di megafono sparato, incitando: ”Bruno, Bruno…è ora di mangiare, e l’ora della pappa”. Un richiamo che ha avuto il merito di sollevare tutta l’attenzione locali, perché ripetuto continuamente, ad ogni crocevia del centro di Città del Messico. Purtroppo, per il momento, il cucciolo non è ancora stato ritrovato, ma il video ha racimolato milioni di visualizzazioni su TikTok.

Il video virale su TikTok

Le riprese che stanno facendo il giro del mondo proprio in queste ore di apprensione per lo smarrimento del proprio cucciolo, sono state pubblicate dall’account @lecatder, ed effettuate dagli stessi proprietari del cucciolo di cui ancora non si ha tracce. Si tratta di una famiglia numerosa che vive a Città del Messico, e che ha iniziato le ricerche lungo le strade della colonia Viaducto Piedad, nel comune di Iztacalco. Chiare e distinte le voci nel megafono rivolte anche ai vicini: “Aiutateci, è una situazione di emergenza…chiediamo il vostro sostegno, il nostro cucciolo si è perso. Si chiama Bruno e fa parte della nostra famiglia. Aiutateci”.