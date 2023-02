Roma, torna in Cina e lascia il cane in condizioni “disumane”: “Si è amputata da sola la zampa per il dolore” (FOTO)

Una segnalazione ha fatto scattare l’accertamento, ad ottobre scorso, sulle condizioni nelle quali versava una cagnolina con una evidente zoppia, abbandonata a se stessa, senza le cure necessarie, nonostante l’evidente dolore che l’animale aveva a una zampa. Le guardie zoofile EARTH, dopo il sopralluogo, hanno disposto che il padrone sottoponesse la cucciola a una visita veterinaria annunciando che sarebbero tornati per verificare che fosse stato sottoposta alle cure necessarie. Invece…

Quando le guardie zoofile sono tornate, hanno trovato la cagnolina in condizioni peggiori rispetto alla volta precedente. Il padrone era volato in Cina e l’animale aveva solo acqua e cibo e nessuno si era occupato delle sue condizioni di salute. Infatti, a causa del terribile dolore, la cucciola era arrivata ad amputarsi lei stessa una parte della zampa e aveva l’osso di fuori.

Le condizioni della cagnolina, al secondo controllo, erano peggiorate

Nel corso dei controlli, svolti il 9 febbraio scorso, il personale di EARTH ha trovato l’animale chiuso in un magazzino fatiscente in via del Maggiolino, zona Colle Prenestino. Il proprietario l’aveva affidato alle ‘cure’ di un altro uomo di nazionalità cinese che oltre a dargli acqua e cibo non era intervenuto in alcun modo per curare quella zampa così tanto malridotta. In quella fabbrica, però, c’era anche un altro cane a catena, per il quale le forze dell’ordine erano già intervenute in quanto in precedenza era ristretto in un box non regolamentare, perché inferiore ai 9 metri quadrati.

Al proprietario di questo secondo cane, in buone condizioni di salute ma estremamente aggressivo con gli estranei, è stata comminata una multa per il mancato rispetto delle normative previste dal regolamento comunale che stabiliscono che i cani non possano e non debbano essere legati a catena ed è stata annunciata un’altra visita da parte delle guardie zoofile.

Le guardie zoofile hanno sequestrato la cucciola per sottoporla alle cure del caso

Intanto, però, è stato rintracciato telefonicamente il proprietario della cucciolotta con la zampa amputata. L’uomo non è stato in grado di dare spiegazioni esaurienti sullo stato di salute del cane ed è quindi scattato il sequestro da parte delle guardie zoofile EARTH capitanate dal coordinatore provinciale Gregorio Ercoli. Il cane è stato trasportato in una clinica veterinaria dove le sono state prestate le prime cure e poi al canile sanitario La Muratella di Roma.

“Attendiamo il referto medico veterinario della ASL per poter procedere con i nostri legali a depositare denuncia in Procura” ha spiegato Valentina Coppola, presidente dell’associazione EARTH. ” Non prestare cure veterinarie ad un animale che ne necessita è reato, equivale a maltrattarlo e solo a vedere lo stato di quella povera zampa sanguinante vengono i brividi”

L’associazione ha già dichiarato che si costituirà parte civile in giudizio se la Procura rinvierà a giudizio il proprietario “perchè simili fatti non possono e non devono restare impuniti”.