Imprenditore compie 60 anni, ma il regalo lo fa ai dipendenti con un bonus in busta paga: ‘Invece della festa, preferisco investire nel personale’

Per i suoi 60 anni inizialmente aveva pensato di organizzare una bellissima festa, con parenti e amici. Costo stimato 30 mila euro. Soldi che si sarebbe potuto permettere, visto che lui, Attilio Scarlino, imprenditore di Taurisano, cittadina in provincia di Lecce, è l’amministratore dell’omonimo storico salumificio.

Ma l’AD dell’azienda ha cambiato idea quando si è reso conto che, seppur indimenticabile, una serata non sarebbe mai valsa quanto la soddisfazione di rendere meno complicata – almeno per una volta – la vita dei suoi dipendenti. E allora ha deciso di destinare quei 30 mila euro a loro. Trasformandoli in un bonus da inserire nella busta paga di settembre.

Regalo… al contrario

E così, invece di ricevere i regali, per il suo compleanno Scarlino ha fatto ben 80 doni, agli altrettanti suoi dipendenti. Che nell’ultima busta paga hanno trovato un bonus di circa 375 euro l’uno, per far fronte alle loro difficoltà economiche. Un regalo tanto inaspettato quanto gradito, che ha commosso i lavoratori, motivandoli ancora di più nel loro compito.

Da parte di Scarlino si tratta di un modo per ringraziare i suoi dipendenti per quanto fatto finora. La sua, infatti, è un’azienda che, nonostante la crisi, è riuscita a crescere negli ultimi anni. Merito del clima che si respira all’interno della società e, soprattutto, del personale che ci lavora. E di questo Scarlino è grato. E ha ringraziato in modo gradito dai lavoratori.