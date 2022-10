«Se sapeva che pagavo con il pos mi lasciava a piedi»: la dj Ema Stokholma denuncia in un video un tassista romano

“Domani vado a fa’ a spesa coi pezzi de carta”. La voce del tassista è scocciata, quando la cliente prova a pagare con la carta di credito. Non sa che lei è la dj e conduttrice radiofonica Ema Stokholma e che di lì a poco renderà nota la sua disavventura romana attraverso le storie Instagram. Che, ovviamente, sono immediatamente diventate virali. La nota dj, a Roma per lavoro, ha mostrato i video di quanto accaduto, raccontando anche l’antefatto.

Un’ora di attesa per trovare un taxi, poi la litigata

Ema Stokholma riassume quanto accaduto. “Stazione taxi a Roma. Un’ora per trovarne uno. Arrivo a casa e chiedo di pagare con il pos. Mi risponde che se lo sapeva prima, non mi portava a casa”. Nel video si sentono le voci dei due protagonisti. “Domani vado a fa’ a spesa coi pezzi de carta”, dice l’autista. E lei chiede: “Cioè, non mi portava a casa se sapeva che pagavo con il pos? Le sembra normale?”

“Ma a lei sembra normale che è dalle 5 che sto a lavorà è sto con 50 euro e 120 di carta?”, ribatte il tassista. Il battibecco continua, con la dj che chiarisce. “Ma io questi 22 euro e 50 con il Pos li sto pagando. Cosa vuol dire che non prendeva la corsa? Come deve pagare una persona? Sono soldi! Ci ho messo un’ora a trovare un taxi e il Pos è obbligatorio”.

Niente ricevuta. Anzi sì, quando scopre che è tutto ripreso da un video

La discussione prosegue ancora qualche istante, ognuno sulle proprie posizioni. Alla fine la dj paga – con il Pos – e scende dalla vettura. Senza ricevuta. Informa il tassista di aver ripreso tutto quanto accaduto e di continuare la ripresa. Il conducente del taxi, che già aveva ingranato la marcia ed era partito, fa un balzo ed esclama: “La ricevuta, non gliel’avevo data”. Si ferma, la fa e gliela consegna. Un gesto molto “spontaneo”, dettato dalla presenza della telecamera dello smartphone. Infatti la storia su Instagram prosegue con un “22 euro e 50 per essere trattati a pesci in faccia. Grazie Roma”. Ma non è finita. La dj ha un’altra chicca. “Settimana scorsa invece il taxi senza pos mi ha lasciata in mezzo alla strada, vicino allo stadio, senza neanche un numero civico né nulla. Ho il video anche di quello”. Aspettiamo quindi la pubblicazione…