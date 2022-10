Roma, immondizia e liquami infestano le strade: le scorie galleggiano sull’acqua (FOTO)

Roma. Le segnalazioni sulle condizioni drastiche in cui versa la Capitale non finiscono mai: i cittadini sono allo stremo, tra rifiuti, noncuranza delle amministrazioni e zone contrassegnate da profondo degrado. Dal centro alle periferie, la mancata di attenzione delle istituzioni e il decoro assente non risparmiano nessuno. Almeno su questo, si è democratici, egalitari.

Le segnalazioni dai cittadini

Luca Laurenti, cittadino attivo e da sempre impegnato a favore della comunità attraverso le sue segnalazioni, ha pescato negli ultimi giorni un’altra area abbandonata a sé stessa. Questa volta siamo in zona Porta Pia, e Laurenti mostra sulla sua pagina Facebook le foto assurde di ciò in cui ci si imbatte camminando per quelle strade.

Liquami e rifiuti ammassati a Porta Pia

Scrive Laurenti: ”A parte la tenda all’angolo con via XX Settembre, quella roba che vedete nel sottopasso galleggia su un oceano d’acqua proveniente da una grossissima perdita dal soffitto.” E di fatto, gli scatti mostrano una scena surreale, degna di un horror noir contemporaneo: un sottopassaggio letteralmente invaso dai rifiuti accumulatisi nel tempo e, oltre a ciò, una pozza d’acqua di un certo rilievo sopra la quale galleggiano residui di ogni tipologia.

Con ogni probabilità c’è una perdita da qualche parte, data la ricca abbondanza di liquami nonostante l’assenza di piogge. Poi, Laurenti aggiunge: ”Io non sono un tecnico ma mi sembra che oltre l’emergenza sanitaria ci sia un pericolo di crollo da infiltrazioni d’acqua.”

Un ecosistema a cielo aperto

Acqua e rifiuti poi, creano un vero e proprio ecosistema degno di qualsiasi creatura strisciante e non. Come avverte lui stesso: ”State alla larga, se passate di lì, anche perché ci sono nuvole di insetti che abitano in quell’ambiente mefitico che vi assalgono non appena vi avvicinate.”

Le foto dell’area