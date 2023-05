‘Jj4 è innocente’: la perizia veterinaria scagiona l’orsa

È stata ritenuta colpevole, catturata, allontanata dai suoi cuccioli, e rinchiusa così da non poter nuocere. Tutto perché era stata ritenuta la colpevole della morte del runner Andrea Papi. Ma, a sorpresa, una perizia scagiona mamma orsa, Jj4. La notizia è stata resa nota dalla Leal, Lega antivivisezione che dà comunicazione della perizia veterinaria forense svolta sul cadavere del runner.

La perizia veterinaria ha scagionato Jj4

Si tratterebbe di un accertamento grazie al quale è stato constatato che la dentatura dell’orso che ha aggredito e ucciso Papi era un maschio adulto e non una femmina di orso. Sarebbero state le lesioni riportate dalla vittima e, in particolare, quelle provocate dai canini a indurre gli esperti a ritenere che il runner sia stato aggredito da un maschio e non da Jj4. Un’orsa, infatti, secondo gli esperti avrebbe una conformazione dentale differente.

Gli esperti sono certi che sia stato un orso maschio ad attaccare Papi

Sempre in relazione alla perizia veterinaria sarebbero emersi altri dettagli che escludono sia che si sia trattato di un attacco predatorio, sia che si sia trattato di un attacco finalizzato a annientare l’avversario. Gli esperti, in base alle ferite riscontrate sul corpo di Papi hanno ritenuto che la natura dell’attacco, secondo la perizia, riportata da Leal: “È riconducibile a un tentativo protratto di allontanamento e dissuasione da parte dell’orso sulla vittima. Anche relativamente a questo aspetto, le evidenze riscontrate non consentono di classificare l’azione lesiva né come un attacco deliberato né come una predazione”.

Dopo questi riscontri non resta che vedere se verranno presi provvedimenti a favore di mamma Jj4. La Leal, dal canto suo, è già pronta a chiedere la liberazione dell’orsa e non solo… La lega antivivisezione è ancora più determinata a portare avanti la sua battaglia contro l’abbattimento di animali che, alla luce di quanto emerso per Jj4, risulterebbero: “Vittime innocenti”.