Andrea Papi, cosa succede all’orsa Jj4 che ha ucciso il runner in Trentino? Ultime news

La cercavano perchè è stata ritenuta l’autrice dell’omicidio di un runner, il 5 aprile scorso. È stata individuata l’orsa colpevole di aver tolto la vita a Andrea Papi, il 26enne tentino vittima di un’aggressione nei boschi di Caldes: si tratta dell’orsa Jj4. Gli investigatori non hanno dubbi che sia stata proprio lei.

L’esito delle indagini portano all’orsa

Dopo le indagini svolte dalla Fondazione Edmund Mach la Procura della Repubblica di Trento è certa di aver individuato l’animale che ha attaccato uccidendo il 26enne. D’altra parte Jj4 non sarebbe nuova a episodi del genere. Lo scorso anno, su monte Peller, aveva aggredito padre e figlio. In quel frangente la Giunta di Trento aveva chiesto l’abbattimento dell’animale. Ma il giudice amministrativo aveva annullato l’ordinanza di cattura. E almeno in quell’occasione l’orsa l’aveva fatta franca. Stavolta, con la morte di Papi, sarà difficile che possa salvarsi.

Non sarà facile neanche da rintracciare Jj4 perché il radiocollare che le è stato messo, al momento è scarico. Ma la Procura, ancor prima del deposito della perizia, ha voluto rendere nota la notizia, per mettere in guardia la gente ed evitare che si consumi un’altra tragedia.

Jj4 è un’orsa nata in Trentino 17 anni fa

Jj4 è un’orsa di 17 anni ed è nata in Trentino da Joke e Jurka, due esemplari che sono stati rilasciati nell’ambiente naturale tra il 2000 e il 2001. Dopo la battaglia per la tutelare l’animale che ha visto anche il Tar schierarsi dalla sua parte, annullando l’ordinanza di cattura e abbattimento di Jj4, nel luglio del 2020, ora, probabilmente, neanche il collegio amministrativo potrà fare alcunché per salvarle la vita. Gli animalisti che tanto si sono battuti tre anni fa per tutelare l’orsa, di fronte all’aggressione di una settimana fa, a causa della quale è morto il runner di 26 anni difficilmente potranno adoperarsi per salvarle la vita.