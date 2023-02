Pitbull scappa dal giardino e semina il panico: aggredisce cani e persone, ucciso dai Carabinieri

È fuggito da un giardino, lì dove viveva, è riuscito a scavalcare il muro di cinta e ha iniziato a gironzolare in città, a Tivoli, nella zona di Villa Adriana, in via Primo Levi. E non è certo passato inosservato. Anzi, il contrario. Il cane, un pitbull, nel primo pomeriggio di ieri, in un sabato come tanti, ha seminato il panico e chi lo ha incontrato ha dovuto fare i conti con dei momenti di terrore. L’animale, infatti, ha cercato di azzannare cani e gatti, poi ha scatenato la sua furia contro due persone, padre e figlio, che in quegli istanti si trovavano in strada, a spasso con il proprio cagnolino. E che sono ‘incappati’ nell’animale, lo stesso che poco prima aveva già ucciso un gattino.

Pitbull libero a Villa Adriana, ieri momenti di terrore

Più di una ventina le telefonate arrivate, tramite il 112, ai Carabinieri di Tivoli. I residenti, che erano in strada poco prima delle 16, chi con il cane, chi a passeggio con i bambini, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine: quel pitbull, che era riuscito a scappare di casa e a oltrepassare un recinto di quasi due metri, stava seminando il panico in strada. L’animale, con tanto di microchip e registrato all’anagrafe canina, aveva già morso e ucciso un gatto, poi quando i militari sono arrivati sul posto si sono trovati davanti a quel cane inferocito. Che stava cercando di ferire e mordere agli avambracci padre e figlio. Loro che hanno avuto la ‘sfortuna’ di trovarsi al momento sbagliato nel posto sbagliato, con il loro amico a quattro zampe, che hanno cercato di difendere tenendolo in braccio.

L’animale ucciso

I Carabinieri hanno cercato di placare il cane: lo hanno messo alle strette, hanno tentato di fermarlo. Ma invano. Quando il pitbull ha visto avvicinarsi un’altra persona, che in quel momento si trovava in strada, l’ha afferrata e l’ha presa a morsi. È in quel momento che i militari hanno usato il Teaser, la pistola a impulsi elettrici: volevano stordirlo, far sì che l’animale mollasse la presa. Un tentativo non riuscito perché il cane anziché fermarsi, ha continuato ad accanirsi su quella persona, a terra. I Carabinieri, quindi, hanno tirato fuori dalla tasca la pistola in dotazione e hanno esploso un colpo. Il cane è rimasto ferito, è stato portato via dal veterinario e dalla ditta del Comune, poi è deceduto.

Le verifiche sul proprietario

Tre, in totale, le persone rimaste ferite e trasportate all’Ospedale di Tivoli dal personale sanitario del 118: lì, nel nosocomio, sono state refertate con lesioni tra i cinque e i sette giorni di prognosi. Ora spetterà all’autorità giudiziaria valutare le responsabilità del proprietario del cane, che ha seminato il panico in strada. Quel pitbull che ieri pomeriggio ha ucciso un gatto, ha fatto slalom tra le macchine e ha creato scompiglio, facendo vivere attimi di terrore ai cittadini. Il suo padrone, poi, una volta sul posto ha raccontato che quando il cane è fuggito lui non era in casa. Ora resta da capire cosa sia successo, come ha fatto quel pitbull, che apparentemente non era stato abbandonato e non viveva nel degrado, a fuggire, oltrepassando un recinto di oltre due metri. Sul luogo anche i caschi bianchi di Tivoli, che sono intervenuti in ausilio ai Carabinieri per gestire la viabilità in zona.

Pitbull uccide cagnolino a Fiumicino

Un episodio simile, purtroppo, è avvenuto a Focene, frazione del Comune di Fiumicino. E sempre nella giornata di ieri. Qui due pitbull sono riusciti a fuggire dalla propria abitazione e liberi hanno seminato il panico in strada. I due cani sono riusciti a uccidere un cagnolino e a ferirne un altro, che è stato poi trasportato in un centro veterinario per tutte le cure del caso. Tra rabbia e dispiacere di chi, a gran voce, continua a chiedere il patentino obbligatorio per i padroni. Zone diverse, Focene e Tivoli, ‘protagonisti’ a loro modo dei pitbull. Che sono riusciti a fuggire dai giardini delle abitazioni e a far vivere momenti di terrore ai cittadini. C’è chi è rimasto ferito, chi purtroppo ha dovuto tenere in braccio il suo cagnolino ormai morto.