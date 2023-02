Rubano il cane a due bambini: Buddy trovato morto dopo 12 giorni di ricerche

È finita nel peggiore dei modi, la storia di Buddy, lo splendido esemplare di Collie sparito l’11 febbraio scorso da via delle Ginestre 3, a Cisterna di Latina. Il cane, come denunciato dalla padrona, era presumibilmente stato sottratto da qualcuno. Buddy, infatti, non si sarebbe mai allontanato da solo. E stamattina il collie è stato ritrovato in un campo, proprio davanti l’abitazione dei proprietari.

L’animale era ormai senza vita, deceduto per cause ancora da accertare. È stata disposta l’autopsia da parte del veterinario Asl per capire cosa sia realmente accaduto. “Ti abbiamo cercato tanto, piccolo cuore, ed ognuno di noi ha sperato di vederti sbucare all’improvviso e poterti riportare a casa!”, ha scritto Patrizia per comunicare la notizia della morte di Buddy al gruppo “Animali smarriti a Cisterna di Latina”, dove per giorni tutti hanno contribuito alle ricerche.

La scomparsa di Buddy

Buddy era sparito improvvisamente l’11 febbraio e subito la sua padrona, Fabiola, aveva lanciato un appello per ritrovarlo. I suoi bambini erano disperati. Mostrando una loro foto, aveva scritto questo post su Facebook, offrendo una ricompensa di 3.000 euro a chi avesse riportato il suo cane. “Ecco a chi hai sottratto Buddy…Un minimo di coscienza, un minimo di sentimento lo proverai. Ti prego riportaci il nostro Buddy, lascialo da qualche parte e mi fai una telefonata anonima e la chiudiamo con le buone perché poi buone o cattive io devo trovare il mio cane perché i miei bambini piangono dalla mattina alla sera. Quindi lascialo ora perché Carabinieri e telecamere stanno facendo il loro lavoro e più tutte le persone che ci stanno supportando’.

Ma le cose sono andate diversamente. Nonostante per tutti questi giorni Fabiola e la sua famiglia, nonché tantissimi volontari, abbiano cercato disperatamente Buddy, nessuno è riuscito a trovare il cane. E adesso ecco che il suo corpo è apparso a poca distanza da casa. C’è da capire come sia arrivato lì, come sia morto e dove sia stato tutto questo tempo. Domande che non si sa se avranno tutte una risposta.