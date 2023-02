Cane rubato a Cisterna, ricompensa di 3mila euro a chi lo ritrova: ‘I miei bimbi piangono in continuazione’

Cisterna. Le hanno rubato il cane ed offre una ricompensa di 3mila euro per chi lo riporta a casa. Momenti di preoccupazione per una famiglia che dallo scorso 11 febbraio non ha più traccia del proprio amato animale. Scattata una denuncia alle forze dell’ordine, la proprietaria ha diffuso anche un post sui social al fine di ritrovare quanto prima l’animale, al quale erano molto legati.

Il cane rubato a Cisterna di Latina

Il cane, razza Collie, si chiama Buddy ed è stato rubato l’11 febbraio scorso da via delle Ginestre 3, a Cisterna di Latina. L’animale è provvisto di microchip, indossa un collare antiparassitario e come segni particolari ha una riga bianca sulla testa. Molta l’apprensione in questi giorni da parte dei familiari che, nella speranza di ritrovarlo il prima possibile, hanno pubblicato un annuncio sui social ed offrono una lauta ricompensa, di 3mila euro, a chi lo riporti a casa. Segnalato la scomparsa alle forze dell’ordine, i carabinieri sono al lavoro per riportare l’animale ai legittimi proprietari. Chiunque avesse notizie del cane può contattare il seguente numero: 3383493321.

L’appello della proprietaria

‘Ecco a chi hai sottratto Buddy…Un minimo di coscienza, un minimo di sentimento lo proverai. Ti prego riportaci il nostro Buddy, lascialo da qualche parte e mi fai una telefonata anonima e la chiudiamo con le buone perché poi buone o cattive io devo trovare il mio cane perché i miei bambini piangono dalla mattina alla sera. Quindi lascialo ora perché Carabinieri e telecamere stanno facendo il loro lavoro e più tutte le persone che ci stanno supportando’. Queste le parole della proprietaria del cane, la quale rivolge un sentito appello affinché l’animale possa presto ritornare a giocare tra le braccia dei suoi bambini e in generale della sua famiglia.