Ostia, cane scappa terrorizzato dai tuoni: autista Tpl lo fa salire a bordo e lo mette in salvo

Il Pastore Bernese, quanto ha iniziato a tuonare sabato scorso, 8 aprile, è scappato via di casa terrorizzato. Si sa che i cani hanno paura dei rumori forti ed è successo anche a quel cucciolone un po’ attempato, ha 11 anni. Spaventato si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Inutili i tentativi dei proprietari di trovarlo nei pressi della lora abitazione, il Pastore Bernese era letteralmente scomparso lasciandoli nello sconforto.

Il cane è stato preso a bordo dal conducente Tpl

Il cagnolone disorientato ha iniziato a girovagare per le vie di Osta, finché non lo ha visto il conducente della Tpl, Stefano Conti, che si trovava in servizio sull’autobus 018. L’autista non ha esitato e ha aperto le porte del mezzo e ha preso a bordo l’animale, completamente zuppo d’acqua, all’altezza di Ostia Antica. Sapeva, però che quel cane doveva essere di qualcuno e allora ha avvertito immediatamente la Polizia locale e pubblicato un avviso sui social per ritrovare i proprietari. Il tam tam si è attivato immediatamente. In tanti si sono adoperati per restituire il cane alla sua famiglia e presto così è stato.

Le parole di gratitudine e stima per l’autista eroe

Un gesto naturale per Stefano che ha sortito non solo l’effetto sperato, visto che in breve sono stati rintracciati i padroni del cagnolone, ma ha anche avuto il plauso di un grandissimo numero di persone. ‘Il cuore d’oro del conducente bravo avrai tanto bene perché sei stato un grande’, ‘Ogni tanto gesti di grande umanità rincuorano sempre’, ‘bravissimo , persona di gran cuore’. In centinaia hanno ringraziato l’autista Tpl celebrandolo come un eroe. Ma per Stefano si è trattato di un gesto semplice e naturale, oltre al fatto che in quella giornata di pioggia, il cane, che ha fatto parte dei viaggiatori trasportati sul 018, gli ha tenuto anche grande compagnia.