Roma, cane con un guinzaglio troppo lungo aggredisce una 77enne: proprietario a processo

Un pastore tedesco di proprietà di un farmacista, residente a Prati, ha aggredito nel cortile condominiale una 77enne provocandole lesioni ritenute guaribili in 20 giorni con altri 20 giorni per i problemi psichici provocati da quella aggressione. Un vero e proprio guaio non solo per la vittima, ma anche per il proprietario del cane, colpevole di aver tenuto il suo cane con un guinzaglio troppo lungo e senza museruola.

Il proprietario del Pastore tedesco è finito a processo per lesioni

Per quell’episodio, del 24 ottobre del 2019, il farmacista è finito a processo con l’accusa di lesioni provocate all’anziana dal cane che, improvvisamente, quando ha visto la donna uscire dal portone l’ha aggredita, mordendole un braccio. La donna è caduta a terra priva di sensi ed è stata soccorsa dal marito che si trovava poco distante. I presenti hanno allertato il 118 e i carabinieri e in breve la 77enne è stata trasportata all’ospedale Santo Spirito, dove i sanitari, dopo averla sottoposta alle cure del caso, le hanno dato una prognosi di 20 giorni più altri 20 per problemi neurologici che il procedimento giudiziario dovrà accertare se sono stati provocati dall’accaduto.

Il cane si sarebbe dimostrato aggressivo già in precedenza

Il marito della vittima dell’aggressione ha specificato che già in precedenza aveva sottoposto all’attenzione dell’amministratore il problema, chiedendogli di prendere provvedimenti per quel pastore tedesco. Il cane del farmacista – secondo quanto riferito il marito della 77enne agli investigatori – pare avesse già dimostrato di essere troppo reattivo, tanto che avrebbe preso di mira altri condomini. In più ha raccontato di essere già stato, in qualche modo, vittima dell’irruenza di quel pastore tedesco che, in un’occasione, si sarebbe scagliato contro di lui, mentre si trovava in compagnia della moglie e con il suo cagnolino in braccio. Insomma l’anziano lamenta diverse segnalazioni fatte circa ‘un cane pericoloso’, che non avrebbero avuto seguito.