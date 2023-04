Spari a Roma, colpi di fucile nella notte contro un’abitazione: ferito un cane

Roma. Due colpi di fucile esplosi nella notte di oggi, probabilmente per intimorire, per dare un segnale. Fatto sta, che la paura, anche tra i loro vicini di casa è stata tanta. I colpi erano indirizzati verso l’abitazione di una famiglia di giostrai, una delle pallottole ha purtroppo ferito il cane di una famiglia che abita lì vicino. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Spari alle porte di Roma, colpo di fucile contro l’auto in transito: esplodono i finestrini, choc in strada

Spari a Roma: esplosi due colpi di fucile contro un’abitazione a Rocca Cencia

Due tremendi spari. Colpi di fucile improvvisi che hanno squarciato letteralmente il silenzio della notte a Roma. Il fatto è accaduto oggi, intorno alle 3.30. La paura si è diffusa a Rocca Cencia, precisamente in Via del lago Regillo, nei pressi del quartiere Finocchio. A quanto risulta dalle prime evidenze raccolte anche dalle autorità che sono intervenute sul posto dopo le segnalazioni e le chiamate d’emergenza, i colpi provenivano da un fucile: due i bossoli ritrovati. Gli spari a quanto pare erano indirizzati verso l’abitazione di una famiglia di giostrai che vive da quelle parti. Uno dei colpi si è infranto contro un muro, l’altro, invece, ha colpito direttamente il cane di uno dei vicini di casa della famiglia, che è rimasto ferito dal colpo. L’animale è stato prontamente soccorso e portato verso una clinica veterinaria per le necessarie operazioni del caso. A dare l’allarme sono stati gli stessi proprietari dell’animale.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto, poi, sono prontamente intervenuti i carabinieri di Tor Bella Monaca e del Nucleo investigativo di Frascati. Come anticipato, i colpi potrebbero essere stati degli avvertimenti, o delle minacce, chiaramente indirizzati alla famiglia di giostrai che vive nella strada. Ora, i militari stanno continuando a raccogliere elementi sul caso, anche attraverso altre testimonianze e l’analisi balistica dei bossoli.