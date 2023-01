Spari alle porte di Roma, colpo di fucile contro l’auto in transito: esplodono i finestrini, choc in strada

Stava transitando con la sua auto nella zona di Fonte Nuova quando all’improvviso gli sono letteralmente esplosi entrambi i finestrini anteriori della macchina. Il motivo? Un colpo di fucile che ha attraversato da parte a parte l’abitacolo senza tuttavia colpire il conducente, rimasto sotto choc per l’accaduto. E’ successo ieri pomeriggio poco dopo le 18.30. Ma ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

Spari a Fonte Nuova, cosa è successo ieri pomeriggio 3 gennaio

Il boato provocato dall’esplosione del corpo d’arma da fuoco ha fatto scattare l’allarme tra i residenti. In strada invece – siamo in Via Selva dei Cavalieri – l’automobilista, incredulo e sgomento per quanto accaduto, realizzata la situazione, ha chiamato il 112. Sul posto sono giunti i Carabinieri provenienti da Mentana e Monterotondo che hanno avviato gli accertamenti. Così è stato appurato che a mandare in frantumi i due finestrini, attraversando l’abitacolo da parte a parte, era stato un colpo d’arma da fuoco che soltanto per miracolo non aveva centrato il conducente, un uomo indiano classe 1967.

Agguato ad Anzio: spari nella notte, colpito un uomo

Denunciato il responsabile

A quel punto sono iniziate le ricerche per capire da dove potesse essere partito il proiettile. In tal senso, non distante dal luogo dei fatti, è stata in effetti individuata un’abitazione confinante con un appezzamento di terra; i Militari hanno deciso quindi di effettuare un controllo: nell’abitazione è stato identificato un uomo che, informato dei fatti, ha ammesso che effettivamente era stato lui a far partire il colpo di fucile (calibro 12, ndr). Ai Carabinieri il 69enne, questa la sua età, italiano, ha dichiarato che, poco prima, stava armeggiando con l’arma quando accidentalmente è partito il colpo. Per lui è scattata una denuncia a piede libero.

Spari a Roma, il motociclista si affianca e apre il fuoco: ferito 21enne, terrore in strada