Agguato ad Anzio: spari nella notte, colpito un uomo

Si continua a sparare ad Anzio, sul litorale romano. E prima dell’episodio di questa mattina alle 10.30 a Corso Italia, dove un ragazzo di circa 35 anni è stato colpito e rimasto ferito, nella notte ci sono stati altri spari. E altri colpi di arma da fuoco che hanno ‘centrato’ un uomo. Questa volta, però, è successo intorno alle 2 di notte, in via dell’Oratorio di Santa Rita.

Anzio, sparatoria in strada: ferito un uomo

Due sparatorie a distanza di poche ore

Due, quindi, le sparatorie, o forse agguati, ad Anzio. A distanza di poche ore. Il primo nella notte appena trascorsa, intorno alle 2, in via dell’Oratorio di Santa Rita, il secondo alle 10.30 di questa mattina a Corso Italia, in quella zona nota per essere una piazza di spaccio, ‘famosa’ per il crack e le occupazioni abusive. Nel primo caso pare che la sparatoria sia avvenuta vicino una casa: i colpi che risuonano, il sangue a terra e un uomo ferito. Nel secondo, invece, l’agguato è avvenuto in strada. E in pieno giorno. Anche in questo caso un ragazzo straniero, di circa 35 anni, è rimasto ferito: attualmente si trova in ospedale, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Le indagini

Ora spetterà alle forze dell’ordine fare chiarezza e capire cosa sia successo. Sono state due le sparatorie, due le persone rimaste ferite. E i due episodi sono avvenuti a distanza di poche centinaia di metri e a poche ore l’uno dall’altro. Le due sparatorie (o due agguati) sono collegati? Potrebbe trattarsi di una vendetta legata al traffico di sostanze stupefacenti? Quelle zone, specialmente Corso Italia, sono attenzionate da tempo: tanti i blitz delle forze dell’ordine, molti i sequestri. Eppure, l’attività di spaccio sembra essere ancora fiorente.