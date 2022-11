Anzio, sparatoria in strada: ferito un uomo

Sparatoria nella mattinata di oggi, 15 novembre, ad Anzio. Dei colpi di arma da fuoco sono risuonati chiaramente in Corso Italia intorno alle ore 10:30. Un colpo, stando alle prime informazioni, ha ferito una persona, un uomo straniero di circa 35 anni.

Sparatoria in Corso Italia o agguato?

Ad allertare le forze dell’ordine i residenti, che hanno sentito i colpi di arma da fuoco e hanno immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia di Anzio, che ora stanno indagando sulla vicenda. E ogni informazione è utile per capire cosa sia successo, ricostruire quei momenti.

Ferito 35enne

Quello che è certo è che un uomo di circa 35 anni è rimasto ferito e attualmente è ricoverato all’ospedale di Anzio, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Resta da capire, però, se si sia trattato di una sparatoria o di un agguato, proprio lì in quella zona nota per essere una piazza di spaccio. E spesso ‘oggetto’ di blitz contro le occupazioni abusive e per riportare la legalità. La Polizia, in ogni caso, continua a indagare.

Nella notte un altro agguato

Quello di questa mattina è solo il secondo agguato. Nella notte, infatti, a pochi metri da Corso Italia, un uomo è rimasto ferito. E anche in questo caso i colpi di arma da fuoco hanno svegliato i residenti. È successo alle 2 di notte, in via dell’Oratorio di Santa Rita. I due episodi potrebbero essere collegati? Forse una vendetta legata al traffico di droga? Quelle zone, d’altra parte, sono attenzionate da sempre: tra ‘pioggia’ di crack, occupazioni abusive e attività di spaccio che continua.