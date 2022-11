Sparatoria a Roma, 24enne gambizzato in strada davanti a tutti: è grave

Roma. Paura sulla Prenestina nell’ultima ora: una sparatoria in pieno giorno, davanti a tutti i passanti che malauguratamente si trovavano lì in quel momento. Un uomo ha preso di mira un ragazzo e, dopo averlo puntato, ha estratto la pistola senza remore, sparandogli addosso. La vittima è rimasta ferita ed ha perso molto sangue nell’attesa che arrivassero i soccorsi, è grave, il trasporto in ospedale è avvenuto in codice rosso.

Spari a Roma, gambizzato in pieno giorno con un colpo di pistola

La dinamica dell’aggressione su via Prenestina

La dinamica si è consumata nella giornata di oggi, lunedì 14 novembre, nell’ultima ora, intorno alle 13.00 circa. Un uomo di 70 anni stava camminando apparentemente in modo tranquillo su Via Prenestina, quando all’improvviso, all’altezza del civico 673 ha notato qualcosa che lo ha fatto innervosire – precisamente nei pressi di un’agenzia Snai . Non si sa se lo stesse aspettando o se l’azione fosse premeditata in qualche modo, fatto sta che quando ha visto il soggetto ha deciso di agire con la forza. Il tuo target è stato un ragazzo egiziano di 24 anni. Alla vista del soggetto, l’uomo ha estratto una pistola e ha iniziato a sparargli addosso, colpendolo gravemente alla gamba con un proiettile. Una volta portata a termine l’aggressione, l’uomo ha cercato di allontanarsi furtivamente. Prontamente, però, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sul posto, che hanno fermato il presunto responsabile e lo hanno condotto in caserma. Il ferito, invece, nel frattempo, aveva perso molto sangue e le sue condizioni sono risultate critiche. Lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso a Tor Vergata.