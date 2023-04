Mamma si getta dal balcone col figlioletto in braccio: lei è morta, lui è gravissimo

Si è buttata dal balcone con in braccio il suo bimbo di soli 5 anni. È successo a Celano a L’Aquila nelle prime ore di stamattina. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, per la donna non c’è stato nulla da fare, i medici hanno potuto solo constatarne il decesso, mentre per il suo piccino si è innescata una corsa per salvargli la vita. Il bimbo è stato trasportato in ospedale ed è in condizioni gravissime.

La tragedia nelle prime ore di stamattina

Una tragedia quella che ha svegliato stamattina Terrazze a Celano. Un impiegabile dramma che ha fatto accorrere carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118 che si sono attivati con ogni mezzo per salvare la vita del piccino che è stato trasportato nel vicino nosocomio in condizioni gravi. Non si conoscono ancora con precisione le sue condizioni, su cui vige il massimo riserbo.

La comunità è rimasta attonita di fronte alla notizia che non sembra avere alcuna spiegazione, almeno per il momento. Anche il sindaco della città, Settimo Santilli, una volta messo al corrente dell’accaduto, ha manifestato sgomento, sottolineando di conoscere bene la 35enne che, oltretutto, aveva la stessa età della moglie.

Gli investigatori sono chiamati ora a indagare sulla vita della 35enne per capire il motivo del gesto

Ora bisogna indagare, scavare, cercare nella vita della 35enne per capire come mai si sia resa protagonista del gesto estremo. Non si conoscono, almeno per ora, particolari della vita privata della giovane mamma. Non si sa se stesse vivendo qualche problema, cosa la affliggesse al punto di decidere di togliersi la vita e perché abbia deciso di trascinare con sé anche il suo piccolino. Mentre gli investigatori hanno avviato sin da subito, le indagini del caso, la comunità, seppure sotto choc, sì è stretta intorno ai familiari della donna e pregano che il bimbo possa sopravvivere a questa immane tragedia.