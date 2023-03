Choc a Roma, mamma e figlio trovati morti in casa: ipotesi omicidio suicidio

Tragedia questa mattina a Roma, poco prima delle 11. Prima la segnalazione per quel cattivo odore che proveniva da un appartamento, poi la triste e macabra scoperta: in casa, in via del Labaro, sono stati trovati due cadaveri. Mamma e figlio erano lì, in quell’abitazione, ormai senza vita. E ora bisogna capire da quanto tempo e cosa sia successo.

Mamma e figlio trovati morti in via del Labaro a Roma

Questa mattina, intorno alle 10.45, gli agenti di Polizia con le volanti sono intervenuti in via del Labaro, in un appartamento. La segnalazione, probabilmente di alcuni condomini, parlava di ‘cattivo odore provenire da quella casa‘. Ma mai nessuno, forse, si sarebbe immaginato di trovarsi di fronte a quella terribile scena. Una volta dentro l’abitazione, infatti, i poliziotti hanno constatato la presenza di due cadaveri: mamma e figlio erano morti. Lei era sul letto, lui riverso a terra.

Le indagini della Polizia

La donna, che aveva 94 anni, è stata trovata sul letto, senza vita. Il figlio, invece, che di anni ne aveva 61, era riverso a terra. Sul letto è stato trovato un fucile, che apparteneva al marito defunto della 94enne e al padre dell’uomo. Ora bisognerà capire se quell’arma sia stata usata e se si sia trattato di un omicidio-suicidio. Sul posto sono ancora in corso, mentre scriviamo, i rilievi e della Polizia Scientifica. Sulla vicenda indagano gli agenti del Commissariato Flaminio, che ora dovranno fare tutti gli accertamenti del caso per ricostruire quello che sembrerebbe essere, ma il condizionale è d’obbligo, un omicidio-suicidio.