Meteo weekend, che tempo farà in Italia sabato 10 e domenica 11 giugno 2023

Dopo un mese di maggio segnato da piogge e temporali, il mese di giugno non sembra regalare una svolta decisiva verso l’estate. Il weekend che ci attende sarà ancora una volta contraddistinto da una situazione meteorologica mutevole e capricciosa, con il sole che farà capolino solo a tratti, lasciando spazio a nuvole e rovesci in diverse zone del Paese. Il caldo si farà sentire solo in alcune regioni, mentre altrove le temperature rimarranno miti o fresche. L’atmosfera, insomma, non sarà ancora quella tipica della stagione estiva, ma piuttosto quella di una primavera tardiva e incostante. Vediamo nel dettaglio le previsioni per sabato 10 e domenica 11 giugno 2023.

Sabato 10 giugno, il solito: nuvole al mattino, temporali al pomeriggio

La giornata di sabato si aprirà con una diffusa copertura nuvolosa su gran parte del Paese, soprattutto sulle regioni occidentali e centrali, dove non si escludono alcuni piovaschi sparsi. Le regioni adriatiche e il Sud avranno invece maggiori schiarite, ma non per molto. Nel pomeriggio, infatti, l’instabilità aumenterà sulle zone montuose, dove si scateneranno dei temporali di calore, favoriti dall’aria più fresca in quota e dal riscaldamento diurno. I fenomeni potranno essere anche intensi e localmente estendersi alle zone di pianura e di costa, soprattutto sull’Adriatico. In serata, la situazione tenderà a migliorare al Nord e al Centro, mentre al Sud potranno persistere ancora delle precipitazioni isolate. Le temperature saranno in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti, ma non raggiungeranno valori elevati. Si andrà dai 20 ai 25 gradi al Nord e al Centro, dai 22 ai 28 gradi al Sud e sulle Isole. La ventilazione sarà debole o moderata, salvo raffiche nelle zone temporalesche.

Domenica 11 giugno: sole prevalente ma non ovunque

La giornata di domenica sarà caratterizzata da una maggiore presenza del sole su quasi tutta la Penisola, salvo qualche residuo disturbo nuvoloso sul basso Tirreno e sulle regioni meridionali. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, si ripresenterà il rischio di temporali sulle aree montuose e collinari del Centro-Nord e del Sud, in particolare sull’Appennino centrale e meridionale. Alcuni rovesci potranno interessare anche le zone limitrofe, specie sull’Adriatico centrale e meridionale. In serata, la situazione si stabilizzerà gradualmente su tutto il territorio nazionale. Le temperature saranno in ulteriore aumento rispetto a sabato, ma senza raggiungere picchi estremi. Si andrà dai 22 ai 27 gradi al Nord e al Centro, dai 24 ai 30 gradi al Sud e sulle Isole. La ventilazione sarà debole o moderata, salvo raffiche nelle zone temporalesche.

Che cosa dicono i meteorologi; le previsioni nei giorni a venire

Secondo le ultime tendenze del Centro Europeo, il mese di giugno continuerà a essere caratterizzato da una certa variabilità meteorologica, con l’alternanza di fasi più stabili e soleggiate ad altre più instabili e piovose. Tra il 12 e il 14 giugno potrebbe verificarsi una nuova ondata di forti temporali su diverse regioni italiane, a causa di un doppio afflusso di infiltrazioni fresche provenienti dal Nord e dall’Europa orientale. Tuttavia, queste previsioni devono essere prese con cautela a causa della distanza temporale e della variabilità delle condizioni atmosferiche. Per il decollo vero e proprio dell’estate dovremo attendere probabilmente almeno l’ultima parte del mese, quando l’anticiclone africano inizierà a farsi più invadente sul bacino del Mediterraneo e anche le temperature inizieranno a salire in maniera più decisa. L’estate del 2023, infatti, non sarà caratterizzata da caldi insopportabili né da una scarsità di piogge come l’anno precedente. Secondo gli esperti, il Nord Europa avrà un clima particolarmente secco, mentre nell’Europa meridionale le precipitazioni saranno sopra la media stagionale. Le temperature non raggiungeranno valori estremi come nel 2022.