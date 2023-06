Previsioni meteo giugno 2023: che tempo farà? Ultime news

Il mese di giugno 2023 è arrivato e il gran caldo di questi ultimi giorni ne è la dimostrazione. Giugno rischia di essere caratterizzato da un anticiclone subtropicale con anomalie termiche positive in tutte le regioni, molto caldo e tanto sole. Il mese di giugno sarà caratterizzato dall’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo. Ecco tutte le ultime novità sul meteo previsto per il mese giugno.

Previsioni meteo Italia sabato 3 e domenica 4 giugno 2023: che tempo farà nel weekend

Previsioni meteo a Giugno: i dettagli

Il caldo di questi giorni ha superato la soglia dei +33°C +34°C in diverse parti di Italia. Per il resto del mese potrebbe verificarsi un anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, che porterà le temperature al di sopra delle medie stagionali su gran parte dell’Italia. Per quanto riguarda l’area alpina e prealpina, invece, potrebbe arrivare aria fresca che genererà instabilità atmosferiche con rovesci e temporali.

L’instabilità potrebbe portare a momentanei cali termici con abbassamento delle temperature. Il tempo però sarà più stabile nelle regioni centrali e in quelle meridionali, comprese le Isole. Caldo e sole accompagneranno questo giugno anche se la persistenza dei promontori subtropicali porterà sbalzi termici e prolungati periodi caldi e secchi.

Allerta meteo a Roma e nel Lazio oggi e domani: previsioni e zone a rischio

Le precipitazioni a giugno 2023

Per quanto riguarda le precipitazioni, le previsioni indicano livelli di pioggia superiori alla media fino a metà luglio 2023 in tutta Italia. Le precipitazioni interesseranno principalmente le Alpi e le Prealpi, dove l’estate è di solito la stagione più piovosa dell’anno. Sull’area alpina e prealpina le precipitazioni si manterranno in linea con le medie stagionali. Sul resto delle regioni settentrionali, invece, le precipitazioni saranno sotto la media. Al sud e sulle Isole le piogge saranno scarse e per lo più associate alla termoconvezione e ai temporali di calori.

Quando finisce di piovere e arriva il caldo in Italia? Le previsioni meteo di Giuliacci