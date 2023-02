Milano Fashion Week 2023, quando inizia: calendario e le date delle sfilate

Ci siamo, la Milano Fashion Week 2023 è pronta a prendere il via. In questi giorni il capoluogo meneghino pullula di visitatori e volti noti che saranno ospiti delle sfilate più importanti. Un evento unico ed imperdibile per gli amanti e gli esperti del settore fashion che potranno godersi gli eventi in programma, i fashion show scoprendo, peraltro, i luoghi iconici del capoluogo lombardo che saranno, ovviamente, legati alla moda. Ma quali sono gli eventi che caratterizzano la settimana della moda 2023 a Milano?

Gli eventi della Milano Fashion Week 2023

In programma da domani, martedì 21 febbraio e fino al giorno 27, l’edizione di Milano Moda Donna dedicata alle collezioni Autunno/Inverno 2023-2024. Sfileranno, nei luoghi più suggestivi della città, rinomati brand italiani a partire da Armani ed arrivando fino a Gucci, passando per Moschino, Missoni, Prada, Bottega Veneta, Cavalli, Alberta Ferretti e Dolce & Gabbana. Le sfilate e le presentazioni sono riservate per lo più agli addetti ai lavori e ad ospiti selezionati ma può capitare che qualche fashion show sia aperto anche al pubblico, dando pertanto l’occasione anche a quest’ultimo di prendere parte ad un evento così importante e sentito per la città di Milano.

Infatti in questi giorni, il capoluogo meneghino pullula di volti noti appartenenti al mondo del fashion in visita nella città proprio per non perdersi l’evento che praticamente da sempre consacra il ruolo di Milano come capitale italiana della moda. Per restare aggiornati su eventuali possibili eventi aperti al pubblico è utile monitorare il sito della Camera Nazionale della Moda che nei giorni precedenti alla sfilate pubblica gli orari e le location di tutte le passerelle e trasmette in streaming le sfilate.

Sfilate in streaming e il quadrilatero della moda

A proposito della trasmissione in streaming delle sfilate, è bene segnalare che all’angolo con la Galleria Vittorio Emanuele – nella centralissima Piazza Duomo – verrà installato un maxi schermo che trasmetterà le sfilate in streaming così che anche chi si trova a passare di lì possa vedere le celebri passerelle. Inoltre, per respirare a pieno l’atmosfera della Milano Fashion Week 2023 come non fare un giro nel cosiddetto quadrilatero della moda? All’interno di quest’area che comprende quattro famigerate strade, Via Manzoni, Via della Spiga, Via Monte Napoleone e Corso Venezia, ci sono delle boutique di lusso dei maggiori brand italiani ed internazionali.