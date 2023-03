Ora legale 2023, le lancette si spostano in avanti o indietro? Nel mese di marzo avverrà l’ingresso per il passaggio all’ora legale, che si presenterà subito dopo l’avvio della Primavera 2023. Per ora legale intendiamo come le giornate diventeranno sempre più lunghe, in un passaggio che sarà consentito anche con lo spostamento delle lancette dell’orologio. Il cambio dovrà essere effettuato tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, con il passaggio che avverrà alle 2 di notte.

Il passaggio all’ora legale per il 2023

La notte tra il 25 e il 26 marzo, alle 2 di notte dovremo spostare le lancette di un’ora avanti. Questo, quindi, traslerà l’orario alle ore 3 del mattino. Cosa significa questo in atti pratici? Semplice. Oltre all’allungamento delle giornate fino a settembre 2023, per quel giorno le persone dormiranno un’ora di meno. Un prezzo comunque sopportabile, soprattutto se pensiamo come da quel giorno potremo godere di un’ora di luce in più nelle nostre giornate.

L’ora legale, specialmente dopo la pandemia di Covid-19, è diventato un tema molto discusso nel mondo e nella sua attualità. In tale senso, l’esserci abituati per due anni alla realtà di casa grazie al lockdown, ha inevitabilmente stravolto le nostre abitudini quotidiane. Ecco allora che è arrivata una proposta in tal senso: standarzizzare un unico orario per tutto l’anno e abolire, definitivamente, l’utilizzo di un’ora legale.

Al momento la proposta, seppur molto discussa anche in ambito istituzionale, non ha visto un proseguo, Sul piano del risparmio energetico, tale formula potrebbe tornare molto utile all’Italia, specie perchè il nostro Stato è favorito da una posizione geografica che lo rende sempre illuminato dalla luce solare. C’è però un contro dietro tutto ciò. Anzitutto favorire il buio nelle prime ore dell’alba, costringendo – di fatto – le persone a iniziare la giornata al buio. Insomma, non un modo molto incoraggiante per iniziare il turno di lavoro mattutino o andare addirittura a scuola.