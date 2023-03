Cambio ora legale: come spostare le lancette e quando, si dorme di più o di meno?

Fissato per l‘ultimo weekend del mese il ritorno, da alcuni molto atteso, dell’ora legale. Alle 2 di notte si dovranno spostare le lancette dell’orologio in avanti di 60 minuti, ciò vuol dire che si dormirà un’ora in meno. Tuttavia, l’ora di sonno perso sarà ricompensata da un’ora di luce in più durante il corso della giornata, circostanza questa che induce e trascorrere più tempo all’aperto, prefigurando già una certa, estiva, atmosfera.

Ora legale 2023, le lancette si spostano in avanti o indietro?

Cosa sapere in vista dell’arrivo dell’ora legale

L’ora legale sta per fare capolino nelle nostre vite. In particolare, il suo ritorno è fissato per l’ultimo weekend del mese, quando le lancette dell’orologio dovranno essere spostate avanti di un’ora. Il cambio di orario deve essere effettuato alle due di notte, va da sé che in questa circostanza si dormirà un’ora in meno potendo però beneficiare di un’ora di luce in più durante il giorno. Ora, nonostante con l’ora legale si cominci ad assaporare l’arrivo della bella e calda stagione, molte persone a seguito del cambiamento si sentono sbilanciate, necessitando di qualche giornata per riprendersi, come se affrontassero una sorta di piccolo jet-lag. Questo perché con il passaggio avanti di un’ora viene ad alterarsi il ciclo sonno-veglia e non sono pochi coloro che accusano dei malesseri quali maggior stress, stanchezza nonché una riduzione della soglia di attenzione.

Il risparmio in bolletta e sull’ambiente

Se è vero che con l’introduzione dell’ora legale si dorme un’ora in meno ed alcune persone risentono di piccoli malesseri, è altrettanto veritiero che lo spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio fa risparmiare sull’energia in quanto si utilizza meno la luce artificiale. In altre parole, si usa meno corrente elettrica, circostanza quest’ultima che fa bene non solo al portafoglio – e che considerando i rincari del periodo è più che positiva – ma anche all’ambiente in quanto, stando alle stime, con l’ora legale le emissioni di anidride carbonica si attesterebbero intorno alle 215 tonnellate in meno all’anno.