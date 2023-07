Pagamento pensioni a luglio: ecco quando, il calendario completo

L’estate è arrivata e con essa anche le vacanze per molti italiani. Ma prima di partire, c’è una cosa che interessa a tutti i pensionati: il pagamento delle pensioni di luglio. Quando arriveranno i soldi? Ci saranno delle novità? Quali sono le date da segnare sul calendario? In questo articolo cercheremo di rispondere a queste domande, fornendo tutte le informazioni utili per non perdere neanche un euro. Inoltre, vi racconteremo anche quali sono le novità previste per il mese di luglio e come fare per ricevere il vostro trattamento pensionistico in modo semplice e veloce.

Quattordicesima, minima e arretrati: le novità di luglio

Il mese di luglio porta con sé alcune buone notizie per i pensionati. Infatti, oltre al normale trattamento pensionistico, ci saranno anche degli extra previsti dalla Legge di Bilancio. Si tratta della quattordicesima, della minima e degli arretrati. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

La quattordicesima: la somma erogata dall’INPS per la quattordicesima dipende dai limiti di reddito e dagli anni di contributi versati; in generale, i pensionati prendono dai 336 ai 655 euro di quattordicesima nel 2023. Quest’anno i limiti di reddito per la quattordicesima pensionati sono saliti rispetto al passato, in quanto fanno riferimento al trattamento minimo INPS che varia di anno in anno. Hanno diritto alla quattordicesima i pensionati che hanno:

pensione di vecchiaia

ex pensione di anzianità

nuova pensione anticipata

pensione di invalidità ordinaria (IO) e inabilità

pensione ai superstiti

La minima: l’Inps nella circolare 35/2023, illustrando la misura della «rivalutazione eccezionale» delle pensioni inferiori al minimo per gli anni 2023 e 2024, introdotta dalla legge 197/2022 (legge Bilancio 2023) ha posto un aumento delle pensioni minime del 6,4% nel 2023 per gli ultra75enni e dell’1,5% per gli altri pensionati. Di conseguenza nel 2023 gli assegni minimi per gli ultra 75enni salgono a 599,82€, per gli altri a 572,20€.

Gli arretrati: con la mensilità del mese di luglio, l’INPS pagherà ai pensionati aventi diritto gli aumenti previsti dalla legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022); l’ Ente previdenziale corrisponderà anche gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023 o dalla decorrenza della pensione, se successiva, e l’importo sarà evidenziato sul cedolino di dettaglio del pagamento con un’apposita voce.

Pensioni, le date dei pagamenti

Per quanto riguarda le modalità e le date dei pagamenti delle pensioni di luglio, ci sono due possibilità: la distribuzione in contanti agli sportelli postali o l’accredito elettronico su conto corrente o altri strumenti finanziari. Per la distribuzione in contanti, le pensioni verranno erogate dal 1 luglio al 7 luglio 2023 in ordine alfabetico per cognome. Ecco le date precise:

Cognomi dalla A alla B: sabato 1 luglio 2023

Cognomi dalla C alla D: lunedì 3 luglio 2023

Cognomi dalla E alla K: martedì 4 luglio 2023

Cognomi dalla L alla O: mercoledì 5 luglio 2023

Cognomi dalla P alla R: giovedì 6 luglio 2023

Cognomi dalla S alla Z: venerdì 7 luglio 2023

Per l’accredito elettronico, il trattamento pensionistico arriverà il 3 luglio su conto corrente, conto BancoPosta, PostePay Evolution, carte Postata o libretto e libretti risparmio.

In conclusione, i pensionati possono stare tranquilli: le pensioni di luglio arriveranno puntuali e con qualche extra. Basta tenere d’occhio il calendario e scegliere la modalità di pagamento più comoda. Buone vacanze a tutti!