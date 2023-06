Pensione a 62 anni nel 2023: requisiti, a chi spetta e come funziona

[adrotate group="9"]

Pensione anticipata, è possibile? Ci sono alcune novità in arrivo per quanto riguarda le pensioni: sarà possibile andare con 62 anni d’età e 41 di contributi. Questo può avvenire grazie alla Quota 103, che sta riscuotendo un gran successo. Ecco quali sono i requisiti per ottenere la pensione anticipata, a chi spetta e come fare domanda.

Requisiti per andare in pensione a 62 anni nel 2023

La Quota 103 sta riscuotendo un gran successo: per poterne usufruire è necessario raggiungere il numero ‘103’ tra l’età anagrafica e gli anni dei contributi versati. I requisiti sono: almeno 62 anni d’età e 41 di contributi, ma è necessario averli maturati entro l’anno in corso. Per questo, ad oggi, è riservata i nati entro l’anno 1962. Ci sono delle finestre mobili all’interno delle quali è possibile fare domanda:

Per chi lavora nel settore del privato sarà possibile andare in pensione dopo tre mesi rispetto alla maturazione dei requisiti

sarà possibile andare in pensione rispetto alla maturazione dei requisiti Chi lavora nel settore pubblico dovrà attendere sei mesi dopo aver maturato i requisiti

dovrà attendere dopo aver maturato i requisiti Nel settore scolastico la decorrenza è fissata al primo settembre 2023.

Cambiamenti nel sistema pensionistico

La quota 103 è un’ottima notizia per chi aspetta di andare in pensione. Indica una maggiore flessibilità nel sistema pensionistico italiano e anticipa l’accesso fino all’età di 62 anni, con ben 5 anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia e di 1 anno e 10 mesi rispetto alla pensione anticipata. Dato il successo, potrebbe essere una quota confermata anche per il 2024.

Come funziona la Quota 103

Ci sono anche alcuni lati negativi a cui è necessario prestare attenzione. Infatti, ci sono dei paletti per disincentivare le uscite dal sistema del lavoro, in particolare modo sottolineiamo due clausole. La prima è che fino al compimento dei 67 anni d’età (prevista per la pensione di vecchiaia) non è possibile cumulare la pensione con i redditi da lavoro. La seconda riguarda che, sempre fino alla soglia dei 67 anni, chi va in pensione con la quota 103, non può ricevere un importo mensile superiore a 5 volte la cifra minima dell’INPS. Quest’anno la cifra è pari a 567, 94; per cui non è possibile ricevere più di 2.839,70 euro.