Pesticidi nei biscotti: la classifica delle “marche peggiori”. All’interno dell’indagine, sarebbero finite note marche specializzate proprio nella produzione dei biscotti. Secondo la rivista Il Salvagente, sarebbero almeno 15 le marche finite nel fuoco dell’inchiesta intorno alle “peggiori marche di biscotti” presente attualmente in Italia.

Pesticidi nei biscotti, quali sono i peggiori?

Ci sono marchi eccellenti e addirittura prodotti che utilizziamo tutte le mattine, nell maggior parte delle persone, per fare colazione la mattina. I prodotti incriminati, secondo l’indagine giornalistica, sono: Colussi il Granturchese, Frollini Carrefour, Frollini con granella di zucchero Conad, Frollini con granella di zucchero Coop, Frollini con granelli di zucchero Dolciando (Eurospin), Frollini con granelli di zucchero Esselunga, Frollini I Tesori del Forno (Todis), Frollini con granella di zucchero Le Bon (MD), Galbusera Buoni Così senza zuccheri aggiunti, Galletti Barilla Mulino Bianco, Gentilini Novellini, Misura Dolce senza zuccheri aggiunti, NaturaSì Novellini, Real Forno Fior di Zucchero (LIDL), Saiwa Oro Classico.

All’interno di queste marche, oltretutto molto note alle famiglie per i prodotti dedicati alla colazione e le merende, sono diverse le sostanze pericolose per la salute. In tal senso, le analisi fatte fare hanno evidenziato pesticidi, acrilammide, micotossine, elevate quantità di zucchero e sale. In tal senso, ancora una volta risulta necessario che tipo di prodotti andiamo a comprare al supermercato.

Un fatto del genere, dovrebbe spingere le persone a una corretta spesa presso i supermercati. Per esempio, prima di acquistare un prodotto torna fondamentale guardare la composizione chimica dello stesso mangiare. Questo, per comprendere se quel determinato prodotto possa contenere delle componenti a cui si è intolleranti o addirittura allergici, senza cadere in spiacevoli episodi durante i pasti o l’utilizzo. Stessa cosa vale anche per individuare, con un po’ di attenzione, quei tipi di prodotti che possono essere nocivi per la salute umana, come in questo caso la presenza di letali pesticidi.