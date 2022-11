Allarme pesticidi nei biscotti: ecco quali, tutte le marche

Dopo l’allarme per listeria — che periodicamente fa capolino in diversi prodotti alimentari — spunta quello per i pesticidi. Nel mirino dei controlli i biscotti, i quali sono uno dei prodotti più consumati dalle famiglie ma non solo. A lanciare l’allarme è il sito Il Salvagente che ha passato in rassegna 15 tra le principali marche maggiormente note di biscotti.

Allarme pesticidi nei biscotti: le marche attenzionate

Tra le marche di biscotti oggetto di analisi troviamo: il brand Carrefour, Conad, Gentilini e Misura. In essi, anche se nei limiti consentiti dalla legge, è stata trovata la presenza di pesticidi ma anche di fitofarmaci. Quest’ultimi sono medicinali utilizzati per combattere i parassiti, solitamente usati per curare coltivazioni e piante. Per quel che riguarda i biscotti a marchio Carrefour si sono trovate tracce di 4 fitofarmaci ma dalle analisi effettuate, non è stata riscontrata una presenza importante di micotossine.

Nei biscotti Conad è invece risultata evidente la presenza di Don: micotossina pericolosa per i bambini anche se, i biscotti analizzati non sono dedicati ai bambini con meno di 3 anni. I biscotti a marchio Gentilini, Misura e Naturasì, invece, hanno presentato tracce di acrilamide, sostanza che l’OMS ha indicato come ‘probabile cancerogeno per l’uomo’. L’altra metà della vicenda vede invece tra i biscotti maggiormente salutari i Novellini al latte e miele di Vivi Verde Coop e i biscotti secchi gli Oswego.

Foto d’archivio