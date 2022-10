Allarme listeria nel prosciutto cotto: ecco quale, il lotto interessato e cosa fare

No sembra placarsi l’allarme listeria tra i prodotti in vendita nei supermercati italiani e, dopo i wurstel, i tramezzini al salmone, il gorgonzola e i pancakes al cioccolato ora è la volta del prosciutto cotto.

Il ministero della Salute evidenzia “non conformità microbiologica: possibile presenza di listeria monocytogenes”. Insomma anche il Prosciutto cotto alta qualità dolce dop da 150 grammi con il marchio Sapor di Cascina è a rischio listeria.

La comunicazione del ministero della Salute

Il Ministero non ha potuto fare altro che dare notizia con un comunicato dell’avviso di richiamo, in particolar modo di un lotto, in vendita nei supermercati Penny Market, il lotto 223467, con data di scadenza 20 ottobre 2022.

La diffusione della Listeria ormai fa paura ai consumatori, ma il Ministero mantiene alta l’attenzione sul problema e anche stavolta ha dato comunicazione che il loro in questione non va consumato ma “riportato al punto vendita per la sostituzione o il rimborso”.

Nella nota, però il Ministero sottolinea anche che “il richiamo interessa solo il lotto/scadenza sopra indicato. Siamo spiacenti per il disagio arrecato, legato a cause non dipendenti dalla nostra volontà”.

Il rischio che in alcuni prodotti alimentari sia presente il batterio sta provocando un’allerta non solo nazionale, ma europeo. Sembra, infatti, si siano registrati diversi casi che siano riconducibili alla Listeria.