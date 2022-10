Listeria nella porchetta del supermercato, l’allarme del Ministero: “Non consumatela”

Allarme listeria nella porchetta di Ariccia Igp. Dopo i Wurstel, i pancake al cioccolato e i tramezzini al salmone, adesso l’allarme Listeria si espande e colpisce anche la porchetta venduta nei supermercati. Il Ministero ha diramato tempestivamente un avviso di richiamo precauzionale per il prodotto in questione, con l’elenco dei lotti interessati e il nome del produttore.

Listeria nella porchetta, i lotti interessati

La porchetta richiamata è stata prodotta per Supermercati Iperal Spa dall’azienda Prosciuttificio San Michele Srl nello stabilimento di Lesignano de’ Bagni, in provincia di Parma (marchio di identificazione CE IT 1019L). I lotti richiamati, come si legge nell’avviso pubblicato sul sito del Ministero della Salute in data 13 ottobre 2022, sono i seguenti, con le date di scadenza fino al 30/10/2022:

V232134,

V232703,

V233395,

V234224,

V234230,

V235970

V236049

Nel richiamo il Ministero della Salute avvisa “i consumatori che avessero acquistato il prodotto di non consumarlo e restituire le confezioni al punto vendita”.

Sintomi da Listeria

La Listeria è un’infezione provocata dal batterio Listeria monocytogenes, che si trova nel terreno e nell’acqua e può facilmente contaminare ortaggi e verdure, ma anche formaggi, latte crudo, o alimenti confezionati. La Listeria, tra i vari sintomi, provoca brividi, febbre e dolori muscolari con nausea, vomito e diarrea.