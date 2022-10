Allarme listeria in Italia, ritirati dal mercato i pancake al cioccolato: ecco quali e i lotti interessati

Aumentano i prodotti nei quali il ministero della Salute ha riscontrato presenza di Listeria Monocytogenes e così cresce anche l’allarme tra i consumatori. L’ultimo richiamo in ordine di tempo, da parte del Ministero, è relativo ai pancakes al cioccolato della Creperie Jarnoux. Il lotto di produzione a rischio è il numero 256.

Da indagini effettuate sul prodotto è stato accertata la “non conformità microbiologica” con “possibile presenza di listeria monocytogenes”.

Cresce la paura tra i consumatori

La paura tra i consumatori cresce, così come l’allarme visto l’aumentare di prodotti contenenti il batterio. Dopo i wurstel, ritenuti dagli esperti la causa di ben 4 decessi, e a seguire i tramezzini al salmone, adesso è la volta di un lotto di pancake al cioccolato.

L’attenzione del ministero della Salute per i casi di Listeria resta estremamente alta, dopo le morti sospette sulle quali proseguono le indagini.

Il richiamo dei pancakes al cioccolato

Il richiamo relativo a questo ulteriore prodotto, pancakes al cioccolato, incute timore, non potrebbe essere altrimenti. Sta di fatto che il livello di attenzione degli addetti ai lavori è molto alto, così come la tempestività nell’intervento.

In merito ai pancakes il Ministero raccomanda “i clienti che hanno acquistato il prodotto/ lotto indicato, il numero 256, a non consumarlo e riportarlo nel punto vendita per il rimborso o la sostituzione”.