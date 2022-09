Wurstel e allarme listeria in Italia: i lotti interessati, cos’è e come ci si contagia

Il ministero della Salute ha lanciato l’allarme per casi di listeria. Sono diverse le regioni italiani nelle quali si sta registrando la presenza di casi di listeriosa alimentare che, secondo il Ministero, sono dovuti a contaminazione alimentare da parte del batterio Listeria monocytogenes.

Per verificare l’origine di questi casi è stato istituito un gruppo di lavoro che ha ritenuto di aver trovato una correlazione tra i casi di listeria e la presenza del ceppo in wurstel della ditta Agricola Tre Valli – IT 04 M CE. È stato seguito di campionamenti che è arrivata la conferma di una effettiva correlazione.

Giorni fa era stata la stessa Azienda agricola a lanciare l’allarme invitando o a restituire il prodotto o a un’accurata cottura. Allo stato dei fatti l’azienda ha avviato ulteriori misure di tutela dei consumatori ritirando i lotti risultati positivi e cioè: 1785417 e 01810919, ma anche di tutti quei prodotti antecedenti al 12 settembre 2022, a scopo precauzionale.

Cos’è la Listeria

È un batterio che si trova nell’acqua, nella vegetazione e anche nel suolo e può contaminare latte, verdura formaggi, carni poco cotte e anche insaccati poco stagionati.

Si trasmette all’uomo per via alimentare. In genere per le persone in buono stato di salute, seppure infettati, la malattia non provoca conseguenze più serie che invece si registrano in soggetti immunodepressi o debilitati o anche nelle donne in gravidanza.

I sintomi sono simili a quelli dell’influenza o anche della gastrointerite per cui si può verificare febbre alta, e sono nei casi più gravi che generalmente riguardano soggetti a rischio possono registrarsi forme setticemiche, meningiti e aborto.

Il batterio resiste benissimo alle basse temperature mentre non sopravvive alle alte temperature, quali quelle di cottura degli alimenti.