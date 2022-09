Frammenti di vetro nell’insalata: ritirata dai supermercati questa marca

Come sovente accade, in questi giorni sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati alcuni prodotti in via precauzionale, che potrebbero essere molto pericolosi se consumati. Al loro interno, di fatto, sono stati ritrovati frammenti addirittura di metallo e vetro.

Un pericolo non proprio da poco per i consumatori che rischiano così di ritrovarsi con del cibo altamente contaminato da sostante solide in grado di provocare seri danni all’organismo.

Trovati frammenti di vetro in un lotto di insalata

Si tratterebbe di un particolare tipo di insalata della marca Good Choice, con patate e aceto, richiamata per “rischio fisico”: all’interno della confezione è possibile la presenza di frammenti di vetro. Ecco cosa fare nel caso in cui si siano acquistate le confezioni nei supermercati.

Naturalmente si tratta solo di alcuni specifici lotti di produzione, che il Ministero della Salute indica chiaramente nei suoi avvisi di sicurezza o nei richiami da parte degli operatori commerciali. Purtroppo, al momento, però, nella nota informativa diffusa poi dal Ministero della Salute, non ha parlato di un lotto di insalata in particolare.

Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è Wojnar’s Wiener Leckerbissen e che l’insalata è stata prodotto in Austria, a Vienna.

I prodotti a rischio

Il 12 settembre è stato richiamato un tipo di insalata per via della possibile presenza al suo interno di frammenti di vetro. Si tratta, come anticipato, dell’insalata di patate con olio e aceto da 1 kg a marchio Good Choice, venduto dalla celebre catena di supermercati ALDI, con:

marchio di identificazione Wojnar’s Wiener Leckerbissen

prodotto a Vienna

con data di scadenza 21 settembre 2022.

Cosa fare con il prodotto?

Il prodotto non deve essere assolutamente consumato e può essere restituito in tutte le filiali ALDI. Il prezzo di vendita sarà rimborsato anche in assenza dello scontrino di acquisto. Per eventuali richieste di chiarimento si prega di contattare il Servizio Clienti ALDI al seguente numero: +39 800 370 370 (lun-ven 8:30-17:00, sab 8:00-14:00).