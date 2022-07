Allerta semi di chia ritirati dai supermercati: il richiamo dal Ministero della Salute

E’ stato emesso dal Ministero della Salute un richiamo per alcuni lotti di semi di chia dai supermercati. In particolare è stata riscontrata la presenza di allergeni non espressamente citati nell’etichetta. Pertanto l’invito è a non consumarli ma, se allergici, riportare il prodotto al supermercato.

Semi di chia ritirati quali sono i lotti

Nella documentazione allegata all’avviso, pubblicato online sul sito del Ministero, è possibile conoscere ulteriori dettagli. Il marchio del prodotto è “Cucina e sapori” mentre il prodotto è commercializzato dal supermercato MD. Il lotto di produzione è quello con data di scadenza 11/06/2023 per la confezione da 250gr.

Motivo del richiamo

Il motivo del richiamo è la “possibile presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta“. La sede dello stabilimento produttore è a Colceresa (VI).

Cosa fare se hai acquistato un lotto di semi di chia

La procedura, spiegata sempre dal Ministero, è, qualora allergici in questo caso alla soia, di non consumare e restituire al negozio il prodotto con data di scadenza 11/06/23. Per informazioni si prega di contattare il servizio clienti MD al seguente numero: 800.555.000.