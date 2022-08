Batterio Listeria nei wurstel Eurospin, scatta l’allarme: ecco i lotti a rischio, cosa fare

Prima i prodotti Kinder per rischio salmonella, poi l’Acqua Guizza e il ritiro dal supermercato di alcuni lotti per la presenza di stafilococco. Ora, invece, nel mirino del Ministero della Salute una confezione di wurstel di pollo e tacchino al formaggio, marca Tobias, commercializzata da Eurospin.

Quali sono i lotti a rischio

Come ha spiegato il Ministero della Salute nella scheda pubblicata sul sito ufficiale, le confezioni da riportare assolutamente indietro sono quelle da 150 grammi con scadenza 3 settembre 2022, prodotte da Agricola Tre Valli, nello stabilimento di piazzale Apollinare Veronesi 1. Il lotto di produzione, interessato dal richiamo, è il 1785417.

Perché sono stati ritirati dal mercato

La confezione di wurstel è stata ritirata dal mercato per la presenza del batterio Listeria Monocytogenes, che causa la listeriosi. La raccomandazione è quella di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per la sostituzione.