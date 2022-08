Rischio chimico nella Coca Cola: bottiglie ritirate dai supermercati, l’allerta del Ministero

Dopo i prodotti della Kinder, che nel periodo di Pasqua erano finiti nel mirino per il rischio di salmonella, e dopo il caso recente dell’Acqua Guizza e dello stafilococco, il Ministero della Salute proprio oggi ha pubblicato l’ennesimo richiamo. Che questa volta, però, riguarda la Coca-Cola: alcune bottiglie, infatti, devono essere restituite. E cioè quelle che a prima vista sembrerebbero essere ‘coca cola zero’ e che, invece, contengono zucchero.

Quali sono le bottiglie di Coca Coca ritirate dai supermercati

Alcune bottiglie di Coca-Cola sono state ritirate dal mercato per rischio chimico. O meglio, come si legge nelle schede pubblicate dal Ministero della Salute, alcuni lotti hanno dovuto fare i conti con un’ errata etichettatura perché il prodotto, a differenza di quanto si potrebbe pensare, contiene zucchero. La bottiglia, infatti, presenta il tappo rosso anziché nero e l’indicazione ‘zero zuccheri’, quando invece contiene zucchero. E questo potrebbe trarre in inganno il cliente.

I lotti interessati dal richiamo sono: L2207087N (data di scadenza 8-07-2023) e L2207077N (data di scadenza 7-07-2023). Le bottiglie sono quelle in vetro da 1L in confezione da 9.

CLICCA QUI PER CONSULTARE LE SCHEDE DEL RICHIAMO

Cosa fare

Come ha spiegato il Ministero della Salute, bisogna verificare il numero di lotto riportato sul collo/tappo della bottiglia. Qualora corrispondesse a quelli coinvolti bisogna contattare il Numero Verde (800.534.934) per provvedere alla gestione e capire cosa fare.