Pezzi di vetro nel Tiramisù: richiamo e ritiro dai supermercati per il dolce di Bontà Divina

Ancora un caso di contaminazione. Dopo quelli che hanno riguardato i prodotti dolciari a marchio Kinder fino ad arrivare ai più recenti casi dell’acqua Guizza e di un conosciuto marchio di hamburger, l’allarme alimentare, purtroppo, non accenna a placarsi. Attenzionato questa volta il Tiramisù di Bontà Divina che è stato ritirato dal mercato.

Pezzi di vetro nel Tiramisù: la comunicazione del Ministero

La comunicazione del richiamo, datato 11 agosto, arriva direttamente dal Ministero della Salute a seguito della possibile presenza di vetri nell’alimento. Il prodotto attenzionato è il Tiramisù al Caffè di Bontà Divina, commercializzato dall’azienda Emmi Dessert Italia S.p.A. con sede in via Cassina 5 — 22030 Lasnigo (CO).

Lotto e scadenza

Il lotto interessato dal richiamo e oggetto di sequestro sul mercato è il C27922 —D04922 mentre la confezione è quella da 85 grammi con scadenza dal 31 agosto fino al 9 settembre 2022.

La raccomandazione dal Ministero

Come anticipato, la motivazione del richiamo è dovuta alla possibile presenza di frammenti di vetri nel prodotto. Pertanto chi avesse in casa questo Tiramisù non deve consumarlo ma riportarlo presso il punto vendita dove è stato acquistato.