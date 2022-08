Hamburger, nota marca ritirata da supermercati e macellerie: attenzione a non mangiarli

Ancora un rischio di contaminazione. Dopo le circostanze che hanno visto protagonisti i prodotti dolciari, passando per il più recente caso dell’acqua minerale Guizza, ora l’allarme ricade su una conosciuta marca di hamburger che è stato ritirata da macellerie e supermercati.

Rischio contaminazione per una nota marca di hamburger: la nota del Ministero

Il motivo per il quale la nota marca di hamburger è stata ritirata da macellerie e supermercati è che al suo interno è stata rilevata la presenza di un contaminante microbiologico. A darne notizia, come spesso accade in questi casi il Ministero della Salute con una nota.

Il lotto incriminato

I prodotti attenzionati sono gli hamburger di vitello “Casa Vercelli”, dell’azienda produttrice Vercelli Spa e prodotti nello stabilimento sito sulla strada statale 230 Vercelli-Biella a Formigliana (in provincia di Vercelli). Il lotto incriminato sarebbe il numero 1304741, con data di scadenza 14 agosto 2022.

L’unità di vendita attenzionata è quella da 116 pezzi in 20 cartoni. Come si legge dal sito del Ministero, il prodotto è stato ritirato in quanto, a seguito di un campionamento analitico sul cartone, è stata riscontrata la presenza di salmonella.

La direttiva del Ministero

Pertanto, nel caso aveste comperato questa tipologia di hamburger in riferimento al lotto incriminato, non consumatela. La direttiva del Ministero è quella di isolare il prodotto e contattare l’azienda produttrice per il ritiro. Analogo discorso vale per punti vendita quali macellerie e supermercati.