Allarme listeria, gorgonzola dolce ritirato dal mercato: il lotto interessato e cosa fare

Allarme listeria. Ormai i nostri lettori saranno abbastanza ferrati sul tema, perché purtroppo non si tratta di certo del primo caso in queste ultime settimane. La listeria è il tarlo di quest’ultimo periodo, dato il tasso di frequenza con cui l’allarme viene diramato tra i diversi prodotti confezionati che troviamo nel supermercato. Questa volta è toccato ad un lotto di “Gorgonzola Dolce Dop” da 300 grammi, a marchio Pascoli Italiani, prodotto da Gelmini Carlo Srl per Eurospin Italia. Anche in questo caso sarebbe stato scoperta una sospetta contaminazione da listeria

L’avviso sul sito del Ministero

L’avviso e il monito è stato diramato e pubblicato sul sito del Ministero della Salute, ove si specifica che il lotto in questione è il 218246252, il motivo specifico per cui è stato ritirato è il seguente: “possibile presenza di Listeria monocytogenes” – come si legge nell’avviso – per cui si invitano i consumatori a non procedere con l’acquisto del prodotto in questione e, nel caso di già avvenuto acquisto, restituirlo ”al punto vendita per la sostituzione o il rimborso”.

Gli altri prodotti ritirati per allarme listeria

Come già anticipato ad inizio articolo, non si tratta certo di un caso isolato. Alla fine del mese scorso, ad esempio, furono ritirati anche dei lotti di wurstel. A seguito delle verifiche portate avanti dal gruppo di lavoro istituito dal ministero, infatti, era stata scoperta una certa correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del ceppo di Listeria ST 155 nei prodotti dell’azienda Agricola Tre Valli – IT 04 M CE. A tali wurstel ”sospetti” furono correlati almeno 67 casi clinici di listeriosi e quattro decessi.

Ma non è tutto. Successivamente era stata la volta dei tramezzini al salmone e maionese del marchio ‘Allegri Sapori’. Infine, solo una settimana fa un nuovo allarme per “possibile presenza di listeria monocytogenes” nei pancakes al cioccolato della Bernard Jarnoux Crepier. La raccomandazione era sempre la stessa: ”non consumare il prodotto, di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione”.

Cos’è la listeria?

Si tratta di un genere di batteri, che comprende sei specie e deve il suo nome al medico britannico Joseph Lister. Nel dettaglio si tratterebbe di batteri Gram-positivi, che prendono di mira principalmente il sistema immunitario. Sono ampiamente distribuiti nell’ambiente e possono inevitabilmente contaminare anche i prodotti alimentari durante le diverse fasi del processo di produzione. La cosiddetta Listeria monocytogenes, proliferando proprio negli alimenti, se ingerita dall’essere umano può comportare una tossinfezione alimentare (infezione + intossicazione) nota, appunto, come listeriosi.