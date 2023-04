Ponte 25 aprile 2023 a scuola: chi non va il 24 aprile, il calendario con le date Regione per Regione

Il Ponte del 25 Aprile 2023 arriva anche per le scuole. In tal senso, molte scuole sosteranno in quell’anniversario, ma in altre Regioni la pausa inizierà addirittura il giorno prima, ovvero il 24 aprile 2023. Una scelta, come sappiamo, che varia a seconda della Regione italiana, in un calendario che vi illustreremo andando avanti in questo articolo. Innanzitutto c’è da ribadire una cosa, ovvero che per la Festa della Liberazione si fermeranno le scuole di tutta Italia.

Come funzionerà il Ponte del 25 Aprile 2023 nelle scuole italiane?

Le Regioni che osserveranno una pausa scolastica tra il 24 e il 25 Aprile, sono quelle che appartengono alle seguenti Regioni:

Friuli Venezia Giulia

Puglia

Veneto

Molise

Campania

Calabria

Abruzzo

Per le famiglie degli studenti, e i ragazzi stessi, a rendere più complesso il quadro risulta l’autonomia delle scuole nella chiusura per la Festa di Liberazione. In tal senso, se tutte chiuderanno il 25 Aprile per festa nazionale, le strutture scolastiche potranno decidere se chiudere o meno il 24 aprile. Questo anche nelle Regioni che hanno annunciato il weekend lungo allungando il ponte al 24 e 25 Aprile, con i Presidi che rimangono a decidere autonomamente la sospensione della didattica nelle proprie strutture scolastiche. Una situazione, quindi, che impone alle famiglie un dialogo con le istituzioni scolastiche, per comprendere come organizzeranno l’imminente ponte scolastico. Come sappiamo, nel calendario scolastico sarà la penultima festività, prima della Festa dei Lavoratori che cadrà nella giornata di Lunedì 1 Maggio. Già i ragazzi si preparano alle ultime verifiche scolastiche, cercando di migliorare la propria media o, nei casi più sfortunati, cercare di non prendere debiti alla fine dell’anno. Dopotutto, l’estate ormai è alla portata di mano. Il 25 Aprile, insieme al 1 Maggio, si rivelerà una sosta per permettere ai ragazzi di riprendere le energie, magari sperando di chiudere l’anno scolastico in bellezza e fruire del periodo estivo per riposarsi e stare senza pensieri.