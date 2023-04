Vacanze e idee viaggio per il Ponte del 25 aprile 2023: dove andare

Per staccare la spina dalla routine quotidiana non c’è niente di meglio che una bella gita fuori porta, in grado di rigenerare corpo, anima e regalare quella grinta e quell’energia necessaria per affrontare poi con vigore e determinazione gli impegni lavorativi Ora, quale occasione migliore per evadere dalla quotidianità di sempre se non approfittare del ponte 25 aprile regalandosi un bel viaggetto? In questo articolo, per facilitarvi il compito, abbiamo raccolto per voi una serie di mete – in Italia e all’estero – dove trascorrere un’indimenticabile festa della Liberazione.

Ponte 25 aprile 2023, dove andare e cosa fare: offerte, borghi da visitare, tutte le idee

Ponte del 25 aprile, le idee per una gita fuori porta in Italia

Davvero tante le mete che è possibile visitare in occasione del ponte del 25 aprile. Iniziando dall‘Italia, chi vuole iniziare ad assaporare un po’ d’aria marina non può certamente farsi scappare l’occasione di visitare Procida. Le sue facciate delle case variopinte, i pittoreschi borghi, il blu del mare e il verde della natura che la incornicia vi cattureranno. Meta ideale per rilassarsi, rigenerare corpo e mente, senza uscire dai confini nazionali. Andiamo adesso nei dintorni di Torino e precisamente presso il Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, nella bassa Val di Susa. Natura, relax, romanticismo, questi gli elementi che faranno da sfondo alla vostra mini vacanza, rendendola davvero indimenticabile. In ultimo, ma non certamente per importanza, perché non farsi sorprendere dal suggestivo spettacolo della saline siciliane? La Via del Sale che da Trapani conduce a Marsala vi conquisterà.

All’estero

Ma non solo l’Italia. Numerosi anche i luoghi, le mete europee che renderanno il vostro ponte del 25 aprile davvero unico ed indimenticabile. Iniziamo dall’Olanda, sarà qui possibile ammirare l’incredibile e suggestivo spettacolo dello fioritura dei tulipani. Il posto maggiormente indicato per farlo è il Parco Keukenhod, conosciuto anche come Giardino d’Europa, tra i più bei giardini fioriti del mondo. Ancora, cosa ne pensate di un bel tour on the road per l’Europa alla scoperta della Boemia e dei suoi castelli? I magnifici paesaggi e le altrettanto meravigliose architetetture vi regaleranno un’emozione senza pari. Eccoci infine, in Corsica: acque cristalline, spiagge chilometriche, l’isola è l’ideale per chi volesse trascorrere il ponte del 25 aprile in completo realx, lontano dagli incalzanti e stressanti ritmi cittadini.