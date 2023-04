Ponte 25 aprile 2023, dove andare e cosa fare: offerte, borghi da visitare, tutte le idee

Cosa fare e dove andare per il ponte del 25 aprile 2023? E’ questa una delle domande più cercate sul web in queste ore considerando l’approssimarsi del prossimo lungo weekend: per i più fortunati infatti ci saranno ben quattro giorni lontani dal lavoro, un’occasione assolutamente da non perdere per concedersi un po’ di relax. Ecco allora una guida contenente alcuni consigli su cosa organizzare per i prossimi giorni.

Ponte del 25 aprile dove andare in Italia

Per quanto riguarda il nostro Paese impossibile non citare alcune mete “classiche” e per questo assolutamente evergreen per ogni viaggio. Possiamo citare ad esempio la Toscana, che si tratti di Firenze (e con lei tutte le città d’arte ovviamente), dei paesaggi incantati della Maremma – siete mai stati alle cascate naturali di Saturnia? – o della Val D’Orcia (solo per fare due esempi), oppure dei suoi borghi dove il tempo sembra essersi fermato, ma anche altre Regioni quali Basilicata, Umbria e Marche che ben si prestano a mini-periodi come quello a cui stiamo andando incontro con la Festa della Liberazione. Un’altra soluzione è rappresentata dai paesini sparsi qua e là per il Lazio e per questo vi rimandiamo ai consigli contenuti in questa guida.

I borghi più belli d’Italia da visitare per il ponte

Se volete visitare i borghi italiani, estendendo la ricerca oltre il solo Lazio, ecco i migliori secondo la classifica elaborata da The Wom:

BARD, VALLE D’AOSTA

GRASSONEY, VALLE D’AOSTA

VOGOGNA, PIEMONTE

ORTA SAN GIULIO, PIEMONTE

RICETTO DI CANDELO, PIEMONTE

TREMOSINE SUL GARDA, LOMBARDIA

SIRMIONE, LOMBARDIA

CASTELLARO LAGUSELLO, LOMBARDIA

APRICALE, LIGURIA

DOLCEACQUA, LIGURIA

TELLARO, LIGURIA

CANALE DI TENNO, TRENTINO

VENZONE, ALTO ADIGE

BORGHETTO SUL MINCIO, VENETO

ARQUÀ PETRARCA, VENETO

BOBBIO, EMILIA ROMAGNA

CASTELL’ARQUATO, EMILIA ROMAGNA

DOZZA, EMILIA ROMAGNA

PITIGLIANO, TOSCANA

ANGHIARI, TOSCANA

Mare ponte 25 aprile, le mete da visitare

Volete concedervi il primo sole della stagione? Ecco i consigli che fanno per voi. Partiamo dalla costiera amalfitana oppure le isole: quelle “minori”, dalle Pontine nel Lazio fino ad arrivare a Capri a Napoli per citare due località tra quelle maggiormente gettonate: e le “maggiori”, quindi Sicilia e Sardegna con i loro incantevoli panorami. Un’altra alternativa è quella della zona dell’Argentario in Toscana oppure la Puglia. Insomma, le alternative per qualche al giorno al caldo di certo non mancano.

Le spiagge più belle da vedere in Italia

Tra le spiagge più belle da visitare possiamo citare in particolare la Baia dei Saraceni Finale Ligure (Liguria), Cala Violina, Scarlino (Toscana) o la Caletta Rovaglioso, Palmi in Calabria. In Sicilia da non perdere la spiaggia di San Vito San Vito Lo Capo e la Scala dei Turchi, Realmonte, mentre in Sardegna, oltre ai bellissimi panorami di Stintino (come La Pelosa), menzioniamo Su Giudeu Domus de Maria. Nel Lazio da visitare Cala Feola Latina e le spiagge di Sperlonga, ma anche Tor Caldara ad Anzio.

Offerte last minute ponte 25 aprile 2023, vacanze low cost e come risparmiare

Numerosi portali di viaggio propongono in questi giorni dei pacchetti (anche volo+hotel) per il ponte del 25 aprile 2023. Ne citiamo alcuni tra quelli più famosi: Kayak, Agoda, Vola Gratis, Pirati in viaggio, E-Dreams, tutti con soluzioni sia in Italia che all’estero. Da non trascurare anche i pacchetti proposti dalla sezione viaggi di alcune note catene di supermercati quali Lidl o Eurospin ma anche MD che propongono soluzioni solitamente a costi contenuti.