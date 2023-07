Ponza, il fiuto di Gingo e Jessy incastrano un pusher: beccato con 85 grammi di cocaina

I cani antidroga hanno assicurato alla giustizia un noto pusher che operava a Ponza: l’operazione nel dettaglio.

I cani antidroga Gingo e Jessy del Gruppo di Formia colpiscono ancora. Il loro fiuto contribuisce a un’importante operazione delle Fiamme Gialle pontine. Nella notte tra il 20 e 21 luglio 2023 hanno tratto in arresto sull’isola di Ponza un noto pusher di origini campane. Sequestrati ben 215 grammi di sostanza stupefacente.

L’operazione prende il largo da un preliminare di attività info-investigativa portata a termine dai Finanzieri della Tenenza di Ponza. I successivi sviluppi hanno favorito a evidenziare il soggetto che viene fermato e in compagnia del figlio fatto scendere da una Fiat Punto. Sin dall’inizio del controllo il pusher ha manifestato agitazione e nervosismo. Questo ha indotto le autorità competenti a una perquisizione accurata del mezzo, le ipotesi che trasportasse sostanze stupefacenti si sono fatte man mano sempre più concrete.

Ponza, i cani antidroga sgominano un noto pusher: l’operazione

Rinvenute, quindi, 4 dosi confezionate, contenenti sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, del peso complessivo di grammi 3,46. Il soggetto in un secondo momento confessa di avere un deposito fatiscente in località Le Forna dove sono stati successivamente trovati 81 involucri di cocaina, del peso complessivo di 88,12 grammi, un panetto e nr. 5 involucri di sostanza del tipo hashish, del peso complessivo di 122,86 grammi. Tesoro che avrebbe fruttato circa 20.000 euro.

La situazione è stata messa in sicurezza grazie all’operato dei cani antidroga e delle squadre che hanno permesso la perquisizione approfondita in entrambi i luoghi deputati, ora la battaglia allo spaccio di sostanze assume nuovi contorni: la lotta agli stupefacenti passa dagli aggiornamenti che vengono fatti quotidianamente sul tema, è impossibile stilare una lista costantemente aggiornata dei nuovi prodotti. La scaltrezza degli interessati, però, è necessaria per far sì che questo gap sia – man mano – assottigliato.